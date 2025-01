Roma ai playoff di Europa League se...

90 minuti alla fine della prima fase di Europa League: la Lazio è già qualificata agli ottavi, per la Roma invece l'unica strada sono i playoff. Al momento i giallorossi sono al 21° posto e stasera ospitano all'Olimpico l'Eintracht Francoforte. La squadra di Ranieri deve vincere per non dover fare altri calcoli, altrimenti in caso di pareggio o sconfitta conteranno i risultati di altre squadre (fra cui... quella di Mourinho e della Lazio!) ROMA-EINTRACHT: PROBABILI FORMAZIONI

Dopo la Champions, è arrivato il momento dei verdetti anche in Europa League per la Roma (la Lazio è già qualificata agli ottavi diretti). Dopo la sconfitta in Olanda contro l’AZ Alkmaar la Roma non ha più la possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di Europa League. Il massimo obiettivo raggiungibile per la squadra di Ranieri diventa la qualificazione ai playoff, al momento garantiti dall’attuale classifica a 90’ dalla fine della prima fase della competizione.

Europa League, la classifica dopo 7 giornate 1) Lazio 19 punti (differenza reti +13) 2) Eintracht Francoforte 16 (+6)

3) Athletic Bilbao 16 (+6)

4) Manchester United 15 (+5)

5) Olympique Lione 14 (+8)

6) Tottenham 14 (+5)

7) Anderlecht 14 (+3)

8) FCSB 14 (+3) --------------------- 9) Galatasaray 13 (+4)

10) Bodo/Glimt 13 (+3)

11) Viktoria Plzen 12 (+3)

12) Olympiacos 12 (+3)

13) Glasgow Rangers 11 (+5)

14) AZ Alkmaar 11 (+1)

15) Union Saint-Gilloise 11 (+1)

16) Ajax 10 (+7)

17) PAOK 10 (+4)

18) Real Sociedad 10 (+2)

19) Midtjylland 10 (0)

20) Elfsborg 10 (-2)

21) Roma 9 (+2)

22) Ferencvaros 9 (-1)

23) Fenerbahce 9 (-2)

24) Besiktas 9 (-4) --------------------- 25) Porto 8 (1)

26) Twente 7 (-2)

27) Sporting Braga 7 (-4)

28) Hoffenheim 6 (-4)

29) Maccabi Tel Aviv 6 (-8)

30) RFS 5 (-6)

31) Slavia Praga 4 (-4)

32) Malmo 4 (-7)

33) Ludogorets 3 (-7)

34) Qarabag 3 (-11)

35) Nizza 2 (-9)

36) Dinamo Kiev 1 (-14)

Nonostante un bilancio fin qui deficitario in Europa (2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), la Roma è ancora padrona del proprio destino. Se vince l’ultima partita della fase campionato si qualifica senza dover guardare ai risultati delle altre squadre. I giallorossi ospiteranno all'Olimpico questa sera (giovedì 30 gennaio, ore 21) l’Eintracht Francoforte. Questo il programma completo dell’ultima giornata (che sarà visibile integralmente su Sky Sport e in streaming su NOW grazie a una Diretta Gol da record:

Europa League, il programma dell'ottava giornata Ajax-Galatasaray

Anderlecht-Hoffenheim

Athletic Club di Bilbao-Viktoria Plzen

Sporting Braga-Lazio

Dinamo Kiev-RFS

FCSB-Manchester United

Ferencvaros-AZ Alkmaar

Olympique Lione-Ludogorets

Maccabi Tel Aviv-Porto

Midtjylland-Fenerbahce

Nizza-Bodo/Glimt

Olympiacos-Qarabag

Glasgow Rangers-Union Saint Gilloise

Real Sociedad-PAOK Salonicco

Roma-Eintracht-Francoforte

Slavia Praga-Malmo

Tottenham-Elfsborg

Twente-Besiktas

Cosa succede se la Roma vince Come detto prima, 3 punti contro l’Eintracht darebbero alla Roma l’aritmetica certezza della qualificazione ai playoff (oltre a una posizione decisamente migliore in classifica rispetto a quella attuale, e di conseguenza un accoppiamento più agevole negli spareggi). Con una vittoria la Roma salirebbe a 12 punti (quelli che ha l’attuale 11^ in classifica, il Viktoria Plzen)

Cosa succede se la Roma pareggia o perde La squadra di Ranieri può qualificarsi anche in caso di pareggio o, addirittura, sconfitta ma qui diventerebbero determinanti i risultati di altre squadre (fra cui quella di Mourinho!).

ma qui diventerebbero determinanti i risultati di altre squadre (fra cui quella di Mourinho!). I match da tenere d’occhio sarebbero quelli del Ferencvaros (in casa contro l’AZ Alkmaar), del Fenerbahace (in casa del Midtjylland), del Besiktas (scontro diretto in casa col Twente ), del Porto (in trasferta contro il Maccabi ) e del Braga (che ospiterà la Lazio già qualificata) e dell’ Hoffenheim (in casa dell’Anderlecht). In neretto le squadre in corsa con la Roma per i playoff

sarebbero quelli del (in casa contro l’AZ Alkmaar), del (in casa del Midtjylland), del (scontro diretto in casa col ), del (in trasferta contro il ) e del (che ospiterà la Lazio già qualificata) e dell’ (in casa dell’Anderlecht). In neretto le squadre in corsa con la Roma per i playoff Per qualificarsi senza vincere la Roma deve essere sorpassata in classifica da non più di 3 squadre.

la Roma deve essere sorpassata in classifica da non più di 3 squadre. Al momento i giallorossi hanno un solo punto di vantaggio sull’ultima squadra fuori dalla zona playoff (il Porto)

(il Porto) Un altro aspetto da tenere in considerazione: la Roma ha la miglior differenza reti (+2) rispetto alle squadre a 9, 8, 7 e 6 punti (Ferencvaros -1, Fenerbahce -2, Besiktas -4, Porto +1, Twente -2, Braga -4, Hoffenheim -4, Braga -8)