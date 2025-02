Sul palco di Sanremo ma con la testa -e il cuore- anche un po’ in Portogallo. Nella terza serata del Festival della canzone italiana, Noemi si è esibita nuovamente con il brano che porta in gara all’Ariston, “Se ti innamori muori”. Negli stessi minuti in cui la sua Roma, squadra di cui è tifosissima, giocava l’andata del playoff di Europa League contro il Porto. Una contemporaneità di eventi che non poteva comunque impedire a Noemi di seguire la Roma, come ha ricordato in telecronaca su Sky Sport anche Maurizio Compagnoni: “Si fanno sentire i mille tifosi della Roma presenti allo stadio do Dragao e a proposito di tifosi: seguirà questa partita in tv e mandiamo un saluto e un in bocca al lupo a Noemi, che è grande tifosa della Roma, stasera si esibirà all’Ariston ma ha detto che cercherà di vedere il più possibile di questa partita” .