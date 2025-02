Ranieri: "Domani c'è un signor arbitro"

Su cosa stai lavorando in particolare per migliorare?

Mancini: "Sono sempre stata una persona che a fine anno si analizza e prova a capire in cosa migliorare. Mi hanno aiutato tanto anche gli allenatori, come nel caso delle ammonizioni. Ho ancora tanti step da fare. Quello in cui sto cercando di migliorare sono le letture, la rapidità dei passi, il come comportarmi contro avversari più piccoli. Un calciatore non finisce mai di imparare e di crescere".