Sarà Francois Letexier l'arbitro di Roma-Porto. Squadra arbitrale tutta francese, tre i precedenti con la Roma, ha diretto lui la finale degli ultimi Europei. La designazione segue le polemiche post match di andata, con un Ranieri infuriato dopo la direzione in Portogallo del tedesco Stieler. Partita live giovedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sarà il francese Francois Letexier l'arbitro di Roma-Porto, ritorno dei playoff di Europa League in programma giovedì all'Olimpico dalle 18.45 (live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ). Il direttore di gara è stato designato dall'Uefa in una squadra arbitrale tutta francese: assistenti di linea Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto uomo Mathieu Vernice, al Var Willy Delajod assistito da Benoît Millot. Letexier è stato l'arbitro dell'ultima finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra.

Le polemiche dell'andata e i precedenti

La designazione segue le polemiche post match di andata, con un Ranieri infuriato dopo la direzione in Portogallo del tedesco Stieler: "Com’è possibile che una persona integerrima come lei (si riferiva al designatore Rosetti, ndr) mandi a Oporto, su un campo molto caldo, un arbitro con cui in 22 partite la squadra ospite ha sempre perso, pareggiando al massimo nove volte. Prometteva e dava cartellini dall'inizio, secondo me aspettava succedesse qualcosa in area del Porto per dare un rigore e fargli vincere la partita". Il francese Letexier sarà alla sua 17esima partita in Europa League, ne ha arbitrare 18 in Champions, compreso il Milan (con la Dinamo) e Juve (con il Lipsia) nel girone unico di quest'anno. Tre precedenti con la Roma: la sconfitta contro lo Slavia nel girone della scorsa Europa League, la vittoria 4-0 degli ottavi col Brighton e la sconfitta in semifinale contro il Leverkusen all'Olimpico.