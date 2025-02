Ranieri contro l'arbitro del match, il tedesco Stieler: "Non vedeva l'ora succedesse qualcosa in area per dare anche un rigore al Porto. Ha irretito i miei giocatori dando e promettendo cartellini dall'inizio". Poi si rivolge aanche al designatore Rosetti: "Lei è una persona integerrima, ma come fa a designare un arbitro con cui, in 22 partite, la squadra ospite al massimo ha pareggiato 8 volte"

Difficilmente si ricorda un Claudio Ranieri così. Nel post partita su Sky Sport, l'allenatore della Roma guarda in camera e si rivolge direttamente a Roberto Rosetti, designatore arbitrale europeo: "Com’è possibile che una persona integerrima come lei mandi a Oporto, su un campo molto caldo, un arbitro con cui in 22 partite la squadra ospite ha sempre perso, pareggiando al massimo nove volte". Poi si scende nel dettaglio della condotta di gara: "Prometteva e dava cartellini dall'inizio, secondo me aspettava succedesse qualcosa in area del Porto per dare un rigore e fargli vincere la partita. Lui è convinto di aver fatto bene perché è abituato a comportarsi così, ma in una partita simile non ci possono essere così tanti ammoniti. Ha irretito i giocatori, che si sono giustamente innervositi, ho pregato loro di non protestare. Alla fine del match li ho allontanati perché l'arbitro non meritava il loro saluto, su un campo internazionale non può avvenire una cosa del genere".