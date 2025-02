Vigilia dell'andata del playoff di Europa League per i giallorossi, attesi al do Dragao dai portoghesi. Una sfida introdotta così da Claudio Ranieri a Sky: "Siamo in un buon momento, è una partita importante per noi - ha detto -. Loro hanno un 2007, Mora, che è un fenomeno. Hummels e Paredes titolari? Sull'aereo lo erano, vediamo sul campo. Dybala...". Porto-Roma è in diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

L'Europa League della Roma riparte dal Portogallo. Dopo il 15° posto nella fase campionato, i giallorossi inseguono gli ottavi di finale attraverso i playoff. E il sorteggio ha riservato il Porto, che ha chiuso a -1 in classifica e ospiterà l'andata al do Dragao (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). La Roma avrà il vantaggio di giocare il ritorno giovedì 20 febbraio all'Olimpico, ma la qualificazione passa anche dal primo round. Ne ha parlato Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



Si gioca tanto la Roma domani. Si gioca la possibilità di cambiare il profilo di questa stagione, no?

"È vero, è una partita molto importante per noi. Per cercare di tornare piano piano a quello che compete alla Roma, alla società e ai giocatori. Noi siamo pronti. Stiamo in un buon momento, c'è autostima, convinzione, determinazione e la dobbiamo mettere in campo come stiamo facendo"



La Roma teoricamente è una squadra un po' più esperta e tecnica, loro a campo aperto soprattutto con Omorodion sono molto bravi e voi avete sofferto qualche volta le ripartenze della squadra avversaria. Come se la immagina la partita?

"Essere più tecnici dei portoghesi mi fa impressione, non ci credo molto. Hanno due attaccanti veloci, rapidi, Omorodion e Pepe, ma hanno un 2007, Mora, che per me è un fenomeno. Gli fa veramente cambiare passo"



Dybala non ha mai giocato tante partite come adesso. Cosa gli hai fatto? Hai cambiato cure, tipo di allenamento? Probabilmente gli sei entrato in testa...

"Io lo stimavo da quando stava al Palermo, per cui conosco tutta la sua traiettoria. Un giocatore immenso, io gli ho dato fiducia ma lui se la merita perché è veramente un giocatore di un'altra categoria. Riesce a tenere botta e giocare sempre. Io gli dico di divertirsi perché per me è importante il bambino che hanno dentro questi giocatori. Sono professionisti, ma in fin dei conti giocano perché hanno amato fin da piccoli questo sport. Quando lo vedo stanco lo cambio. Durante la partita ogni tanto gli chiedo se è stanco e mi dice sempre di no. Io credo che sia questo, certo stiamo sempre attenti alla fase di recupero che è importantissima"



Paredes e Hummels sono leader tecnici o anche nello spogliatoio sono altrettanto importanti?

"Sono importanto sempre, però ho preferito andando a Venezia lasciarli sgomberi da ogni pensiero di calcio. Perché da quando sono venuto stanno giocando sempre e si allenano poco, per cui a un certo punto li vedi quando sono stanchi. In questo momento devono essere pronti a essere in campo, ma anche a saper recuperare, devo essere bravo io a farli recuperare e magari farli allenare di più"



Paredes e Hummels saranno titolari?

"Sull'aereo lo erano, poi sul campo vediamo".