Problemi per Paulo Dybala, l'andata dei Playoff di Europa League non dura più di 40' per l'attaccante argentino. Il romanista è stato costretto a lasciare il campo nel corso della gara contro il Porto a causa di un problema al ginocchio sinistro, rimediato dopo un duro intervento di Varela al 20'. Il giocatore del Porto era intervenuto fuori tempo sulla gamba della Joya, con un intervento punito dall'arbitro con il giallo ma che ha evidentemente lasciato il segno. Dybala, soccorso dallo staff medico, è rimasto in campo stringendo i denti per altri 20', ma poi si è dovuto arrendere al dolore. Al suo posto è entrato Baldanzi. Un forte trauma contusivo che ha mostrato un Dybala molto sofferente e le prossime ore saranno ovviamente importanti per capire quali sono le reali condizioni del giocatore e valutare se potrà recuperare soprattutto in vista della gara di ritorno. Gli esami sono previsti per la giornata di venerdì 14 febbraio per capire se ci sia anche un trauma distorsivo con versamento. Ma è tutto da verificare e valutare.