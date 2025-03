Le probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

Giovedì 6 marzo la Roma ospita l'Athletic Bilbao nell'andata degli ottavi di Europa League. Rosa al completo per Ranieri, che recupera Celik dopo il problema all'adduttore accusato nelle fasi finali del match contro il Como. La presenza del turco è importantissima vista anche la velocità degli attaccanti dell'Athletic. A centrocampo, vista la squalifica di Paredes, possibile Cristante accanto a Koné e Pisilli, mentre in avanti ad affiancare Dybala sarà Dovbyk, con Shomurodov in panchina RANIERI: "PARTITA DIFFICILE