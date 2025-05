Dove vedere Bodo Glimt-Tottenham

I numeri di Bodo Glimt e Tottenham

Dal 2009-10, ci sono stati 92 casi in cui una squadra ha vinto l'andata in casa di una partita a eliminazione diretta in Europa League con uno scarto di due o più gol, solo in nove non è poi riuscita a qualificarsi. In tutte le otto precedenti semifinali della competizione la formazione che ha ottenuto questo risultato all’andata si è poi qualificata per la finale. Il Bodo Glimt ha perso tutte e quattro le partite contro squadre inglesi disputate in una delle principali competizioni europee, inclusa l'unica in casa contro l'Arsenal nell'ottobre 2022 (0-1 in quel caso); in ciascuna delle altre tre sconfitte di questo tipo, la squadra norvegese ha subito esattamente tre gol. Con la vittoria per 3-1 all'andata, il Tottenham ha ottenuto la quinta vittoria su cinque sfide contro squadre norvegesi in una delle principali competizioni europee; gli Spurs non avevano mai affrontato squadre di una stessa nazione così spesso mantenendo una percentuale di vittorie del 100%. Il Bodo Glimt ha perso sette delle ultime 12 partite a eliminazione diretta nelle competizioni europee (3V, 2N); nonostante ciò le tre vittorie di questo tipo della squadra norvegese sono arrivate in casa, inclusa quella per 2-0 contro la Lazio nei quarti di finale della UEL in corso. Il Tottenham ha vinto la sua ultima partita in trasferta di Europa League per 1-0 in casa dell'Eintracht Frankfurt, ma non vince due sfide fuori dalle mura amiche di fila in una delle principali competizioni europee da novembre 2013 (tre in UEL in quel caso), e l'ultima volta che ci è riuscito è stato nella fase a eliminazione diretta della Coppa UEFA nel marzo 2008 (due). Incluse le qualificazioni della UEFA Europa League in corso, il Bodo Glimt ha vinto nove delle ultime dieci partite europee casalinghe nella competizione (1P), segnando almeno due gol in tutte queste sfide tranne che nella sconfitta per 2-1 contro il Qarabag nella fase a gironi di questa UEL. Con il successo nella gara di andata, il Tottenham ha ottenuto l'ottava vittoria in questa Europa League e potrebbe vincere nove partite in una singola stagione di una delle principali competizioni europee per la prima volta nella sua storia. Nessuna squadra di questa Europa League ha segnato più gol in casa del Bodo Glimt (19). Dal 2009-10, solo il Bayer Leverkusen ha segnato più reti in match casalinghi in una singola stagione di questa competizione rispetto alla squadra norvegese (21 nel 2023-24).