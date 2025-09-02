Tempo di pensare all'Europa per il Bologna che ha diramato la lista per l'Europa League. Italiano deve fare a meno di Ciro Immobile infortunatosi alla prima di campionato contro la Roma. Non sono stati inseriti il neo arrivato Sulemana, Dominguez e De Silvestri che già nella passata stagione era rimasto fuori dalla lista Champions

Dopo le prime due giornate e con la pausa del campionato per far spazio alle nazionali, si torna a parlare di Europa anche per le squadre italiane. Gli allenatori devono fare i conti con le scelte dei giocatori da inserire nella lista delle coppe. Il Bologna, che prenderà parte al'Europa League, si trova a fronteggiare il problema legato all'infortunio di Ciro Immobile che ha riportato la lesione al retto femorale nella gara d'esordio contro la Roma che lo costringerà lontano dai campi per un totale di 8 settimane. Proprio per questo motivo, Vincenzo Italiano si è visto costretto a rinunciare all'attaccante che, dal momento del suo ritorno in campo, sarà un valore aggiunto per il campionato e si, spera, nel prosieguo dell'Europa League. Tra gli esclusi anche il neo arrivato Sulemana e Dominguez oltre a De Silvestri che rimase fuori anche nella scorsa stagione dalla lista Champions.