La coppa dell'Europa League nei negozi Sky

La coppa ufficiale dell'Europa League nei negozi Sky. Scopri il calendarioa bologna e roma
Quattro appuntamenti da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale dell'Europa League sarà nei negozi Sky di Casalecchio di Reno (Bologna) e Roma. Una grande occasione per vedere la coppa dal vivo e scattarsi un selfie!
Un appuntamento, anzi quattro, da non perdere per ammirare da vicino la coppa ufficiale dell'Europa League, competizione che prenderà il via il prossimo 24 settembre. Tra Bologna e Roma, ecco le date da segnare.
- 25 e 26 settembre – Casalecchio di Reno (BO), Negozio Sky, Via Marilyn Monroe 2 c/o CC Gran Reno
- 27 settembre – Roma, Negozio Sky, Viale Guglielmo Marconi 197
- 28 settembre – Roma, Negozio Sky, Via Laurentina 865 c/o CC Maximo Shopping Center
Un’occasione unica per vedere dal vivo di uno dei trofei più importanti d'Europa. Vieni a scattare una foto, porta a casa un ricordo e sentiti parte di questa avventura. Con Sky Sport le Coppe Europee non si fermano mai: l'Europa League e la Conference League in esclusiva, insieme a 185 partite su 203 a stagione di Champions League.
Per tutti i dettagli dell'inizia vai su https://trova.sky.it/c/coppe-uefa.