La coppa dell'Europa League nei negozi Sky

La coppa ufficiale dell'Europa League nei negozi Sky. Scopri il calendario

a bologna e roma

 Quattro appuntamenti da non perdere per tutti i tifosi: la coppa ufficiale dell'Europa League sarà nei negozi Sky di Casalecchio di Reno (Bologna) e Roma. Una grande occasione per vedere la coppa dal vivo e scattarsi un selfie!

LE COPPE EUROPEE SU SKY. LA GUIDA TV

Un appuntamento, anzi quattro, da non perdere per ammirare da vicino la coppa ufficiale dell'Europa League, competizione che prenderà il via il prossimo 24 settembre. Tra Bologna e Roma, ecco le date da segnare.

  • 25 e 26 settembre – Casalecchio di Reno (BO), Negozio Sky, Via Marilyn Monroe 2 c/o CC Gran Reno
  • 27 settembre – Roma, Negozio Sky, Viale Guglielmo Marconi 197
  • 28 settembre – Roma, Negozio Sky, Via Laurentina 865 c/o CC Maximo Shopping Center

Un’occasione unica per vedere dal vivo di uno dei trofei più importanti d'Europa. Vieni a scattare una foto, porta a casa un ricordo e sentiti parte di questa avventura. Con Sky Sport le Coppe Europee non si fermano mai: l'Europa League e la Conference League in esclusiva, insieme a 185 partite su 203 a stagione di Champions League. 

Per tutti i dettagli dell'inizia vai su https://trova.sky.it/c/coppe-uefa.

