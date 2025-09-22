L'Aston Villa ha vinto 11 delle ultime 13 partite in competizioni UEFA al Villa Park.
Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il match in Champions League della scorsa stagione vinto dai Villans a Birmingham, Aston Villa e Bologna si ritrovano di fronte nel primo match di Europa League al Villa Park. Itaiano sceglie Castro e non Dallinga. Gioca Bernardeschi con Odgaard e Cambiaghi. Emery si affida a Malen, Rogers e Buendia dietro Guessand. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Rogers, Buendia; Guessand. All. Emery
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Le parole di Italiano alla vigilia del match
L'allenatore del Bologna a Sky Sport in vista della sfida di Europa League contro l'Aston Villa (in diretta Giovedì 25 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW): "La squadra ha margine, ma bisogna accelerare i tempi. L'esperienza dell'anno scorso ci darà tanto. Contro l'Aston Villa è stata una gara in un ambiente caldissimo, è una squadra forte. L'obiettivo è passare il primo turno"
Aston Villa-Bologna, Italiano: 'Stesso avversario, ma adesso è tutta un'altra storia'Vai al contenuto
Ranking Uefa per nazioni 2025/2026
Al via anche l'Europa League nella nuova stagione europea. In palio un posto "extra" in Champions League per le due Nazioni prime nel ranking Uefa stagionale. L'anno scorso l'hanno spuntata Inghilterra e Spagna. L'Italia supera l'Azerbaigian e sale al 9° posto, la corsa è appena iniziata. Ecco come funziona e la situazione 2025/26 aggiornata dopo i preliminari estivi e l'inizio delle maggiori competizioni, in attesa della Conference
Il ranking Uefa per nazioni 2025/26Vai al contenuto
Ranking Uefa per club: la classifica aggiornata della stagione 2025/2026
Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club. L'Inter consolida il terzo posto dopo la vittoria in Olanda. In testa c'è sempre il Real Madrid, il City controsorpassa il Liverpool. La Roma inizia l'Europa League con una vittoria ma resta appena fuori dalla top 10 assieme all'Atletico Madrid. Atalanta in top 20. Ripassiamo come funziona il ranking e vediamo tutte le posizioni più interessanti, partendo dalle italiane
Il ranking Uefa per club 2025/26Vai al contenuto
Italiano: "Scelte? Nell'ultima gara abbiamo speso tanto"
"Perché nell'ultima abbiamo speso tanto in alcuni interpreti e anche a gara in corso possiamo determinare con i vari Orsolini, Rowe e Dallinga. Dobbiamo partire forte, se gestiamo bene la palla possiamo metterli in difficoltà. Speriamo che la strategia sia quella giusta, ho fiducia in tutti e c'è bisogno che tutti si sentano dentro questo progetto"
Europa League, classifica marcatori all-time: chi ha segnato più gol
C'è Aubameyang in testa alla classifica marcatori all-time dell'Europa League, che è tornata in campo con la prima giornata della League Phase 2025/26. Al momento l'attaccante gabonese ha un buon margine sugli inseguitori e il suo primato sembra essere al sicuro. Nella top 15 ci sono due attaccanti che giocano in Serie A e un italiano: di seguito la classifica.
Chi è il bomber di sempre dell'Europa League? CLASSIFICA all-timeVai al contenuto
I gol nel secondo tempo di John McGinn e Jhon Durán hanno regalato al Villa la vittoria per 2-0 quando le due squadre si sono incontrate 11 mesi fa.
Dopo sei partite di campionato, il Villa, arrivato ai quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, è ancora alla ricerca della prima vittoria. La squadra di Unai Emery ha conquistato tre punti in cinque partite, venendo eliminata anche dalla Coppa di Lega
Il Bologna ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro partite di Serie A
Vincenzo Italiano ha portato due volte la Fiorentina in finale di UEFA Conference League
La formazione dell'Aston Villa in grafica
La formazione del Bologna in grafica
Aston Villa, le scelte di formazione
Emery schiera Guessand e non Watkins al centro dell'attacco. Non c'è Sancho ma Malen, Rogers e Buendia sulla trequarti. McGinn e Kamara in campo in mediana
Almeno quattro italiani hanno militato nel Villa nel corso degli anni, a partire da Fabio Ferraresi nel 1998/99, per poi proseguire con Benito Carbone, Pierluigi Gollini e Nicolò Zaniolo. Nell'elenco figura anche Riccardo Scimeca, difensore con doppia cittadinanza; la sua famiglia gestiva un ristorante italiano lungo la strada a Sheldon.
Bologna, le scelte di formazione
Italiano scioglie il dubbio in attacco e gioca Castro e non Dallinga. Nel trio di trequartisti spazio per Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi. In difesa gioca Vitik
Le formazioni ufficiali
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Rogers, Buendia; Guessand. All. Emery
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro.All. Italiano
Statistiche e curiosità
Questa sarà la seconda stagione consecutiva in cui l'Aston Villa affronterà il Bologna in una competizione europea: nella scorsa i Villans hanno vinto 2-0 in Champions League al Villa Park.
Bologna imbattuto nelle ultime tre gare in Europa
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare nelle principali competizioni UEFA (1 vittoria, 2 pareggi) e potrebbe registrare quattro match di fila senza sconfitte in questi tornei per la prima volta dal periodo tra aprile-settembre 1999 - un successo e tre pareggi in Coppa UEFA in quel caso.
Aston Villa imbattuto da sei gare in casa in Europa
L'Aston Villa è imbattuto da sei gare casalinghe di fila nelle principali competizioni europee (5 vittorie, 1 pareggio) e solo una volta nella sua storia ha registrato una striscia più lunga di risultati utili consecutivi in match interni in questi tornei: otto, tra settembre 1994 e settembre 1998, tutti in coppa UEFA.
Bologna mai vittorioso nelle ultime 5 con inglesi in Europa
Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite nelle competizioni europee contro avversarie inglesi (1 pareggio, 4 sconfitte), ovvero dal successo per 1-0 sul Leeds nel marzo 1967 in Coppa delle Fiere.
Bologna, solo tre tiri concessi nel primo tempo nella scorsa Champions League
Il Bologna ha concesso appena tre reti nella prima frazione di gioco nella UEFA Champions League 2024/25: solo il Bayer Leverkusen ha fatto meglio nel periodo nei primi 45' di gara nella competizione (due) - tre anche per Borussia Dortmund e Juventus.
Bologna eliminato nella League Phase nella scorsa Champions League
Il Bologna è stato eliminato nella fase a gironi della scorsa Champions League, ma è presente in una delle principali competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 1998-99 e dal 1999- 00 in Coppa UEFA
Aston Villa fuori ai quarti nella scorsa Champions League
L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di Champions League nella scorsa stagione, prima di essere eliminato dai futuri campioni del Paris Saint-Germain. Nella stagione 2024-25 ha segnato 23 gol, il suo record in una singola edizione di una principale competizione europea.
I numeri di Unai Emery in Europa League
L'allenatore dell'Aston Villa, Unai Emery, detiene il record per il maggior numero di partite dirette (93), vittorie (56) e titoli vinti (4) nella storia dell'Europa League (escludendo il successo per 3-0 del Villarreal contro il Qarabag nel dicembre 2020, rinviata a causa del Covid-19). Lo spagnolo ha raggiunto la finale in ciascuna delle ultime cinque stagioni complete affrontate nella competizione (esclusa quella del 2019- 20, quando fu esonerato dall'Arsenal)
Solo Baturina meglio di McGinn per gol da fuori nella scorsa stagione in Europa
Tra i centrocampisti con più di un gol nella scorsa UEFA Champions League, soltanto Martin Baturina (2/2) ha segnato più gol da fuori area in percentuale rispetto a John McGinn con il 67% (due su tre) – entrambe le reti sono arrivate in casa per l'Aston Villa (una contro il Bologna).
Castro a caccia del suo secondo gol consecutivo
Santiago Castro ha segnato nell'ultima gara di campionato (vs Genoa) e potrebbe andare a segno per due gare di fila tra tutte le competizioni solo per la terza volta da quando gioca in Italia - dopo le due nel settembre 2024 e nello scorso gennaio; in aggiunta, l'ultima marcatura messa a segno fuori casa dall'attaccante argentino in questi tornei risale al 4 febbraio 2025 (vs Atalanta in Coppa Italia).