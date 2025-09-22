"Perché nell'ultima abbiamo speso tanto in alcuni interpreti e anche a gara in corso possiamo determinare con i vari Orsolini, Rowe e Dallinga. Dobbiamo partire forte, se gestiamo bene la palla possiamo metterli in difficoltà. Speriamo che la strategia sia quella giusta, ho fiducia in tutti e c'è bisogno che tutti si sentano dentro questo progetto"