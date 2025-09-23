Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della prima giornataguida tv
Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, inizia la stagione dell’Europa League con la prima giornata della League Phase, su Sky e in streaming su NOW, con 18 partite live da seguire anche con Diretta Gol. Due italiane in campo: mercoledì alle 21.00 Nizza-Roma, giovedì alle 21.00 Aston Villa-Bologna
È tempo di un nuovo inizio per l'Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la prima giornata della “League Phase” con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW. Due le italiane in campo: mercoledì alle 21.00 sarà la Roma la prima delle due italiane a scendere in campo. I giallorossi affronteranno in trasferta il Nizza su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Giovedì alle 21.00 sarà il momento del Bologna, impegnata in trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi per entrambi i giorni della prima giornata, con Marco Bucciantini e Federico Zancan il mercoledì e Veronica Baldaccini insieme a Stefano De Grandis il giovedì. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando.
Europa League, la prima giornata della League Phase su Sky e NOW
Mercoledì 24 settembre
- alle 18.45: MIDTJYLLAND-STURM GRAZ su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Cristiano
- alle 18.45: PAOK-MACCABI TEL AVIV su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro
- alle 21.00: NIZZA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviato Paolo Assogna. Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: BETIS SIVIGLIA-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: STELLA ROSSA-CELTIC su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Andrea Menon
- alle 21.00: FRIBURGO-BASILEA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
DINAMO ZAGABRIA-FENERBACHE
MALMOE-LUDOGORETS
BRAGA-FEYENOORD
Gli studi del mercoledì
- Dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
Giovedì 25 settembre
- alle 18.45: LILLE-BRANN su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria
- alle 18.45: GO AHEAD EAGLES-STEAUA BUCAREST su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi
- alle 21.00: ASTON VILLA-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi, inviato Filippo Benincampi. Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: SALISBURGO-PORTO su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: STOCCARDA-CELTA VIGO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: UTRECHT-LIONE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
YOUNG BOYS-PANATHINAIKOS
FERENCVAROS-VIKTORIA PLZEN
RANGERS-GENK
Gli studi del giovedì
- Dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis