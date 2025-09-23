Il calendario delle partite di Europa League

È tempo di un nuovo inizio per l'Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre la prima giornata della “League Phase” con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW. Due le italiane in campo: mercoledì alle 21.00 sarà la Roma la prima delle due italiane a scendere in campo. I giallorossi affronteranno in trasferta il Nizza su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Giovedì alle 21.00 sarà il momento del Bologna, impegnata in trasferta contro gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.