Dove vedere Nizza-Roma in tv

I numeri di Nizza e Roma

Sarà il primo incontro tra Nizza e Roma in competizioni europee; la squadra francese ha già perso tutte e sette le gare contro squadre italiane in Europa, l'ultima delle quali contro la Lazio (4-1 nella scorsa edizione di UEFA Europa League).

La Roma ha perso solo due delle 11 partite disputate contro squadre francesi in competizioni europee (6V, 3N), vincendo quattro delle ultime cinque da marzo 2007 in avanti (1P). Nella scorsa edizione di Europa League, il Nizza è stata una delle due squadre a non aver vinto nessuna delle otto partite disputate nella fase a gironi (3N, 5P); in particolare, solo quattro formazioni hanno incassato più reti della compagine francese (16) nella scorsa stagione in questa competizione. La Roma è rimasta imbattuta in cinque delle sette prime giornate disputate nella fase a gironi di Europa League (3V, 2N); allo stesso tempo le due sconfitte sono arrivate entrambe in trasferta: 0-2 contro il Basilea nel settembre 2009 e 1-2 contro il Ludogorets nel settembre 2022. La Roma ha perso l'ultima partita in Europa League, contro l'Athletic Bilbao (1-3 lo scorso marzo, nella gara di ritorno degli ottavi di finale); i giallorossi non subiscono due sconfitte di fila nella fase finale della competizione dal periodo febbraio-marzo 2017, in cui la seconda gara persa fu contro una squadra francese (il Lione). La Roma ha vinto 42 incontri in Europa League dal 2009/10 in avanti e solo Villarreal (54) e Siviglia (48) hanno ottenuto più successi nel parziale nella competizione. In particolare, la squadra giallorossa ha segnato 148 gol in questo parziale nel torneo, meno solo di Villarreal (164) e Lazio (149).