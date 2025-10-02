Roma-Lille, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Seconda giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 18.45 in casa contro il Lille. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Dove vedere Roma-Lille in tv
Oggi alle ore 18.45 la Roma è impegnata in casa contro il Lille, per la seconda giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW.
I numeri di Roma e Lille
Il prossimo sarà il primo incontro tra Roma e Lille in Europa: la formazione giallorossa ha perso solo due delle 12 sfide contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee (7V, 3N), mantenendo la porta inviolata in sei di queste occasioni. Il Lille ha perso solo tre delle 12 sfide contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (6V, 3N), rimanendo imbattuto nelle quattro più recenti - dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inter nel novembre 2011. Da marzo 2017, la Roma ha perso solo due delle 32 partite casalinghe di Europa League (24V, 6N), segnando almeno 3 gol in 14 di queste sfide nel periodo nella competizione. Dopo il successo contro il Brann (2-1), il Lille potrebbe ottenere due vittorie consecutive in Europa League per la prima volta dalla stagione 2009/10 (vs Slavia Praga e Fenerbahçe in quel caso). Dopo il successo per 2-1 contro il Nizza alla prima giornata, la Roma potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali in Europa League/Coppa UEFA solo per la seconda volta nelle sue ultime 10 edizioni disputate nel torneo, dopo il 2023/24. Tutte le ultime sei reti dalla Roma in Europa League sono state segnate nel secondo tempo, tre delle quali negli ultimi 10 minuti di gioco. Il Lille potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali tra le principali competizioni europee per la prima volta nella sua storia. Gli ultimi sette gol della Roma in Europa League sono stati messi a segno da sette giocatori diversi: Dybala, Pisilli, Angeliño, Shomurodov, Paredes, Ndicka e Mancini.