L'allenatore del Bologna resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite (non dovuta a Covid) e non sarà in panchina nelle trasferte di giovedì in Europa League a Bucarest contro la Steaua e di sabato in campionato contro la Fiorentina.
"Nella giornata di ieri (lunedì, ndr) Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Così il Bologna in una nota sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di salute del proprio allenatore.