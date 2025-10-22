Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornataguida tv
Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 18.45 Steaua Bucarest-Bologna, alle 21.00 Roma-Victoria Plzen. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase” con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo: alle 18.45 il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre alle 21.00 altro appuntamento italiano in Europa League, con la Roma che sfiderà il Victoria Plzen, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K allo Stadio Olimpico.
La copertina di Europa League sulle note di mew
"Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, il programma della terza giornata su Sky e NOW
Giovedì 23 ottobre
- alle 18.45: STEAUA BUCAREST-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Fernando Orsi, Diretta Gol Paolo Ciarravano. Inviato Marco Nosotti
- alle 18.45: GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 18.45: FENERBAHCE-STOCCARDA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Gaia Brunelli
- alle 18.45: LIONE-BASILEA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
SALISBURGO-FERENCVAROS
FEYENOORD-PANATHINAIKOS
GENK-BETIS
BRANN-RANGERS
BRAGA-STELLA ROSSA
- alle 21.00: ROMA-VIKORIA PLZEN su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Dario Massara. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
- alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 21.00: CELTA VIGO-NIZZA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 21.00: CELTIC-STURM GRAZ su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Menon
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
YOUNG BOYS-LUDOGORETS
LILLE-PAOK
MACCABI TEL AVIV-MIDTJYLLAND
MALMOE-DINAMO ZAGABRIA
FRIBURGO-UTRECHT
Gli studi di Europa League
- dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta