Il calendario delle partite di Europa League

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della terza giornata

guida tv

Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 18.45 Steaua Bucarest-Bologna, alle 21.00 Roma-Victoria Plzen. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

EUROPA LEAGUE: LE ULTIME NOTIZIE

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase” con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo: alle 18.45 il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre alle 21.00 altro appuntamento italiano in Europa League, con la Roma che sfiderà il Victoria Plzen, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K allo Stadio Olimpico.

La copertina di Europa League sulle note di mew

"Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, il programma della terza giornata su Sky e NOW

Giovedì 23 ottobre

  • alle 18.45: STEAUA BUCAREST-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Fernando Orsi, Diretta Gol Paolo Ciarravano. Inviato Marco Nosotti
  • alle 18.45: GO AHEAD EAGLES-ASTON VILLA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 18.45: FENERBAHCE-STOCCARDA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Gaia Brunelli
  • alle 18.45: LIONE-BASILEA su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Manuel Favia
  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

SALISBURGO-FERENCVAROS

FEYENOORD-PANATHINAIKOS

GENK-BETIS

BRANN-RANGERS

BRAGA-STELLA ROSSA

  • alle 21.00: ROMA-VIKORIA PLZEN su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Dario Massara. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante
  • alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 21.00: CELTA VIGO-NIZZA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 21.00: CELTIC-STURM GRAZ su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Menon
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

YOUNG BOYS-LUDOGORETS

LILLE-PAOK

MACCABI TEL AVIV-MIDTJYLLAND

MALMOE-DINAMO ZAGABRIA

FRIBURGO-UTRECHT

Gli studi di Europa League

  • dalle 18.00, dalle 20.00 e dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan e Veronica Baldaccini
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche...

Gasperini: "Col Plzen Cristante e Ndicka a riposo"

Europa League

L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la...

Bologna, Italiano ricoverato per polmonite

Europa League

L'allenatore del Bologna resterà per cinque giorni nel reparto di pneumologia del Policlinico...

Dovbyk: "Mi pento di non aver tirato il 3° rigore"

roma

L'attaccante della Roma ha commentato dal ritiro dell'Ucraina l'episodio che lo ha visto...

Gasperini: "Mai visto un rigore sbagliato 3 volte"

ROMA

Serata negativa per i giallorossi, che sprecano tre volte un rigore e cadono 1-0 col Lille. Ne ha...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE