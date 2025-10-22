Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 23 ottobre l’Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo: alle 18.45 Steaua Bucarest-Bologna, alle 21.00 Roma-Victoria Plzen. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport EUROPA LEAGUE: LE ULTIME NOTIZIE

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 23 ottobre la terza giornata della “league phase” con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Due le italiane in campo: alle 18.45 il Bologna affronterà lo Steaua Bucarest, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, mentre alle 21.00 altro appuntamento italiano in Europa League, con la Roma che sfiderà il Victoria Plzen, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K allo Stadio Olimpico.

La copertina di Europa League sulle note di mew "Ci vogliamo bene", la copertina di Europa League e Conference League, che aprirà gli studi del giovedì sera di Sky Sport, è sulle note e le immagini della live acustic version del brano "Quando nessuno ci vede", title track dell’EP di esordio della cantante mew.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.