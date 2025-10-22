Esplora tutte le offerte Sky
Steaua Bucarest-Bologna: le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League
©Ansa

Il Bologna fa visita allo Steaua Bucarest per la 3^ giornata di Europa League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Torna Skorupski in porta, in difesa c'è la coppia Lucumi-Vitik con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. Davanti fiducia a Dallinga, con Orsolini, Rowe ed Odgaard alle sue spalle

LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE

Probabili formazioni
Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
mediano
Bologna
Remo Freuler
mediano
Bologna
Riccardo Orsolini
ESTERNO DESTRO
Bologna
Jens Odgaard
TREQUARTISTA
Bologna
Jonathan Rowe
ESTERNO SINISTRO
Bologna
Thijs Dallinga
ATTACCANTE

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BOLOGNA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe, Dallinga All. Niccolini

  •  Il Bologna arriva in Romania con diversi cambi rispetto alla sfida contro il Cagliari, senza l'allenatore Vincenzo Italiano fermo a causa di una polmonite
  • In porta torna Skorupski e sulla destra Zortea. In difesa c'è Vitik al fianco di Lucumi
  • In mediana vicino a Freuler è in vantaggio Moro su Ferguson
  • In attacco il tridente Orsolini-Odgaard-Rowe alle spalle di Dallinga

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLO STEAUA BUCAREST

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut, Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous

  • Sulla trequarti giocherà l'italiano Cisotti, alle spalle di Birligea
  • I due mediani saranno Sut e Tanase, Ngezana e Alhassan saranno i centrali della difesa a quattro

