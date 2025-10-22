Il Bologna fa visita allo Steaua Bucarest per la 3^ giornata di Europa League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Torna Skorupski in porta, in difesa c'è la coppia Lucumi-Vitik con Zortea e Lykogiannis sugli esterni. Davanti fiducia a Dallinga, con Orsolini, Rowe ed Odgaard alle sue spalle
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL BOLOGNA
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe, Dallinga All. Niccolini
- Il Bologna arriva in Romania con diversi cambi rispetto alla sfida contro il Cagliari, senza l'allenatore Vincenzo Italiano fermo a causa di una polmonite
- In porta torna Skorupski e sulla destra Zortea. In difesa c'è Vitik al fianco di Lucumi
- In mediana vicino a Freuler è in vantaggio Moro su Ferguson
- In attacco il tridente Orsolini-Odgaard-Rowe alle spalle di Dallinga
LA PROBABILE FORMAZIONE DELLO STEAUA BUCAREST
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut, Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous
- Sulla trequarti giocherà l'italiano Cisotti, alle spalle di Birligea
- I due mediani saranno Sut e Tanase, Ngezana e Alhassan saranno i centrali della difesa a quattro