FCSB-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Terza giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in trasferta contro il FCSB. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Dove vedere FCSB-Bologna in tv
Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in trasferta contro l'FCSB per la terza giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Nando Orsi, Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Inviato Marco Nosotti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.
I numeri di FCSB e Bologna
L'FCSB ha vinto solo una delle 15 gare precedenti (5N, 9P) disputate contro squadre italiane nelle grandi competizioni europee, ovvero quella per 1-0 contro la Lazio, in Europa League, nel febbraio 2018. Bologna e FCSB non si sono mai affrontate prima; tuttavia, gli emiliani hanno già incontrato una squadra rumena, nella Coppa Intertoto del 1998: vittoria interna per 2-0 all'andata contro il Progresul Bucarest e sconfitta esterna per 3-1 al ritorno, ma passaggio comunque del turno da parte dei felsinei grazie alla regola dei gol in trasferta. Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime sette trasferte (2N, 5P) di una grande competizione europea, segnando soltanto tre gol dopo la vittoria per 3-0 contro lo Zenit, nel settembre 1999, in Coppa UEFA. Il Bologna non ha vinto alcuna delle prime due gare di questa Europa League (sconfitta per 1-0 sul campo dell'Aston Villa e pareggio per 1-1 in casa contro il Friburgo); quella emiliana potrebbe diventare soltanto la seconda squadra italiana a restare senza successi nelle prime tre sfide in assoluto nella moderna forma della competizione, dopo il Napoli nel 2010/11 (tre pareggi, dei quali uno proprio contro la Steaua). Da quando è tornato a disputare le grandi competizioni europee (dal 2024/25), il Bologna ha vinto soltanto una delle 10 partite giocate (4N, 5P) - quella per 2-1 in casa contro il Borussia Dortmund, lo scorso gennaio, nella fase a gironi della passata Champions League - restando, tuttavia, imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (1V, 3N, 1P) e non subendo mai più di un gol a match in questo parziale.