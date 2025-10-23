Dove vedere FCSB-Bologna in tv

Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in trasferta contro l'FCSB per la terza giornata dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Nando Orsi, Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Inviato Marco Nosotti. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidati a Vittoria Orlando. Alle 23.30 c'è After Party-Best of Europe con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte Goleador Europa con Martina Quaranta. Alle 18.45 (su Sky Sport Arena e Sky Sport 251) e alle 21 (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea.