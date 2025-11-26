Offerte Black Friday
Bologna-Salisburgo, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Nella quinta partita della fase a gironi di Europa League, il Bologna ospita il Salisburgo (match in diretta domani alle 21 su Sky Sport Uno). Rispetto alla vittoria di sabato a Udine, Italiano riporta Lucumì al centro della difesa, con Zortea titolare a destra. Davanti Bernardeschi a destra con Orsolini in panchina. Dallinga centravanti dal 1’, con Odgaard alle sue spalle. A centrocampo la coppia Pobega-Ferguson. Le probabili formazioni di Bologna-Salisburgo

ITALIANO: “DAREMO TUTTO PER QUALIFICARCI”

Bologna (4-2-3-1), la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

  • dovrebbero essere sei i cambi per Italiano rispetto al match vinto sabato a Udine
  • davanti Dallinga centravanti dal 1' al posto di Castro, con Odgaard alle sue spalle, Dominguez a sinistra e Bernardeschi a destra
  • a centrocampo la coppia Ferguson-Pobega
  • in difesa davanti a Ravaglia torna Lucumì, a destra tocca a Zortea

