Dove vedere Bologna-Salisburgo

Oggi alle ore 21 il Bologna è impegnato in casa contro il Salisburgo per la quinta giornata dell'Europa League.

I numeri di Bologna e Salisburgo

Bologna e Salisburgo non si sono mai affrontati in precedenza in competizioni europee, con il club italiano che ha incontrato una formazione austriaca in una sola altra occasione: un 3-3 complessivo contro l'Admira Wacker negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1990-91 (3-0 in casa, 0-3 in trasferta), prima di vincere per 6-5 alla lotteria dei rigori. Il Salisburgo non vince da sette trasferte contro squadre italiane nelle principali competizioni europee (2N, 5P), dal 2-1 sulla Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League 2009-10. Il Bologna ha perso solo una delle sue ultime sette partite nelle maggiori competizioni europee (2V, 4N), dopo averne perse cinque delle sei precedenti; tuttavia, il Bologna ha pareggiato 0-0 contro il Brann nell'ultima gara e hanno segnato solo sette gol nelle ultime dodici gare europee, non riuscendo a segnare in sei occasioni. In questo anno solare, il Bologna ha perso solo una delle 20 gare casalinghe (13V, 6N) disputate tra tutte le competizioni (contro il Genoa il 24 maggio scorso) e in questa stagione vanta un punteggio aggregato in casa di 10-2, con quattro vittrorie e tre pareggi. Il Bologna è reduce da quattro clean sheet consecutivi in casa considerando tutte le competizioni e negli ultimi due anni solari (2024 e 2025) non è mai arrivato a cinque gare casalinghe di fila senza subire gol. Il Salisburgo ha perso tutte le ultime sei partite in trasferta in Europa League, subendo almeno due gol in ogni sconfitta; prima di questa serie negativa, la squadra austriaca aveva vinto tre gare consecutive fuori casa, tutte nella fase a gironi 2018-19.