Europa League, il calendario e gli orari delle partite della settima giornataguida tv
Giovedì 22 gennaio, l’Europa League su Sky e NOW con 18 partite da seguire live anche con Diretta Gol. Due italiane in campo: Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 gennaio in scena la settima e penultima giornata della “League Phase”, con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Giovedì alle 18.45, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, appuntamento con il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato al Dall’Ara contro gli scozzesi del Celtic. Alle 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, toccherà alla Roma in casa con lo Stoccarda.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
"Astri", la copertina di Europa League
La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Astri" il nuovo singolo di Mobrici (Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia). Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il brano racconta la dedizione silenziosa di due vite che finiscono per sovrapporsi, con tutta la dolcezza e il timore che questo comporta. Dopo oltre due anni lontano dai palchi, Mobrici tornerà live mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano.
Europa League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 22 gennaio
- alle 18.45: BOLOGNA-CELTIC su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti e Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 18.45: FENERBAHÇE-ASTON VILLA su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 18.45: YOUNG BOYS-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 18.45: PAOK-BETIS SIVIGLIA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 18.45: VIKTORIA PLZEN-PORTO su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
FEYENOORD-STURM GRAZ
MALMOE-STELLA ROSSA
FRIBURGO-MACCABI TEL AVIV
BRANN-MIDTJYLLAND
- alle 21.00: ROMA-STOCCARDA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BRAGA-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW. Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 21.00: CELTA VIGO-LILLE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: NIZZA-GO AHEAD EAGLES su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
UTRECH-GENK
SALISBURGO-BASILEA
FERENCVÁROS-PANATHINAIKOS
DINAMO ZAGABRIA-STEAUA BUCAREST
RANGERS-LUDOGORETS
Gli studi di Europa League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta