Dopo il pari contro il Celtic, Vincenzo Italiano analizza ai microfoni di Sky la gara dalle mille emozioni: "Non possiamo iniziare sempre le partite sotto di un gol e poi cercare di fare gli straordinari. Speriamo di trovare la soluzione: il salto di qualità si fa se ognuno di noi fa meno errori. Mi tengo stretta la reazione da grande squadra"
Un mix di emozioni assurdo, stati d’animo differenti, un solo punto al termine dei 90’. Il Bologna contro il Celtic ha rischiato seriamente di perderla ma è riuscito a risalire dallo 0-2 e alla fine esce dal Dall’Ara anche con un pizzico di rammarico per non averla vinta. A proposito di stati d’animo, Vincenzo Italiano analizza la “sua” partita: “Non possiamo partire sempre con l’handicap. Anche oggi siamo andati sotto di un gol, poi potevamo anche trovare il pareggio ma siamo stati disattenti su un corner. Anche grazie alla superiorità numerica abbiamo preso in mano la partita e creato un’infinità di situazioni: bravi a fare due gol e ne potevamo fare altri 4 o 5. Spiace regalare sempre qualcosa agli avversari, è un periodo che puntualmente andiamo sotto e puntualmente dobbiamo fare una grandissima partita sotto l’aspetto tecnico e del temperamento. Oggi ce l’abbiamo fatta, ma il terzo gol non è arrivato. Resta il fatto che non possiamo sempre iniziare le partite sotto di un gol e non possiamo sempre cercare di fare gli straordinari. Speriamo di trovare la soluzione perché così diventa tutto complicato. Ci teniamo stretta la reazione da grande squadra e il carattere che ogni volta mettiamo in mostra”.
"Europa League adatta a noi: si gioca a viso aperto"
Ad ogni modo, il Bologna ha dimostrato di poter dire la sua in Europa League, sognando in grande, e Italiano conferma: “In questa competizione ci sono situazioni in cui possiamo soffrire meno: tutti giocano a viso aperto, nessuno prova a speculare, e nel momento in cui è così noi fatichiamo meno. Ma dobbiamo trovare le contromosse contro squadre che non ci fanno esprimere come vogliamo: serve più attenzione e applicazione, il salto di qualità si fa se ognuno di noi fa meno errori”.