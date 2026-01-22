Un mix di emozioni assurdo, stati d’animo differenti, un solo punto al termine dei 90’. Il Bologna contro il Celtic ha rischiato seriamente di perderla ma è riuscito a risalire dallo 0-2 e alla fine esce dal Dall’Ara anche con un pizzico di rammarico per non averla vinta. A proposito di stati d’animo, Vincenzo Italiano analizza la “sua” partita: “Non possiamo partire sempre con l’handicap. Anche oggi siamo andati sotto di un gol, poi potevamo anche trovare il pareggio ma siamo stati disattenti su un corner. Anche grazie alla superiorità numerica abbiamo preso in mano la partita e creato un’infinità di situazioni: bravi a fare due gol e ne potevamo fare altri 4 o 5. Spiace regalare sempre qualcosa agli avversari, è un periodo che puntualmente andiamo sotto e puntualmente dobbiamo fare una grandissima partita sotto l’aspetto tecnico e del temperamento. Oggi ce l’abbiamo fatta, ma il terzo gol non è arrivato. Resta il fatto che non possiamo sempre iniziare le partite sotto di un gol e non possiamo sempre cercare di fare gli straordinari. Speriamo di trovare la soluzione perché così diventa tutto complicato. Ci teniamo stretta la reazione da grande squadra e il carattere che ogni volta mettiamo in mostra”.

video Grave errore di Skorupski: gol regalato al Celtic