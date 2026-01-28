Ultima giornata del girone di Europa League incredibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio, alle 21.00, saranno 18 le partite da seguire live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: Panathinaikos-Roma e Maccali Tel Aviv-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Una serata imperdibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio in scena l’ottava e ultima giornata della "League Phase", con 18 partite da seguire anche grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Giovedì alle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare il posto tra le prime otto. Alla stessa ora, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, toccherà anche al Bologna di Vincenzo Italiano - già qualificato ai playoff - sul campo del Maccabi Tel Aviv.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Fever" da Europa League La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Fever" (Time Records), il nuovo singolo di Molella e Maxé. Un brano che fonde la nostalgia degli anni '90 con un sound pop/dance moderno e internazionale.