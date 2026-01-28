Europa League, come seguire la super serata con 18 partite in contemporanea su Skyguida tv
Ultima giornata del girone di Europa League incredibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio, alle 21.00, saranno 18 le partite da seguire live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: Panathinaikos-Roma e Maccali Tel Aviv-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Una serata imperdibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio in scena l’ottava e ultima giornata della "League Phase", con 18 partite da seguire anche grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Giovedì alle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare il posto tra le prime otto. Alla stessa ora, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, toccherà anche al Bologna di Vincenzo Italiano - già qualificato ai playoff - sul campo del Maccabi Tel Aviv.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
"Fever" da Europa League
La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Fever" (Time Records), il nuovo singolo di Molella e Maxé. Un brano che fonde la nostalgia degli anni '90 con un sound pop/dance moderno e internazionale.
Europa League, la programmazione dell’ottava giornata su Sky e NOW
Giovedì 29 gennaio
- dalle 20.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
- alle 21.00: PANATHINAIKOS-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Paolo Assogna, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: BETIS-FEYENOORD su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 21.00: ASTON VILLA-SALISBURGO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
- alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-FERENCVÁROS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: LILLE-FRIBURGO su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW
CELTIC-UTRECHT
PORTO-RANGERS
BASILEA-VIKTORIA PLZEN
MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGABRIA
STELLA ROSSA-CELTA VIGO
STEAUA BUCAREST-FENERBAHCE
GO AHEAD EAGLES-BRAGA
GENK-MALMOE
OLYMPIQUE LIONE-PAOK
LUDOGORETS-NIZZA
STURM GRAZ- BRANN
STOCCARDA-YOUNG BOYS
- dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta