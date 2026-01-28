Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Europa League, come seguire la super serata con 18 partite in contemporanea su Sky

guida tv

Ultima giornata del girone di Europa League incredibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio, alle 21.00, saranno 18 le partite da seguire live in contemporanea con Diretta Gol. Due le italiane in campo: Panathinaikos-Roma e Maccali Tel Aviv-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Una serata imperdibile su Sky e NOW. Giovedì 29 gennaio in scena l’ottava e ultima giornata della "League Phase", con 18 partite da seguire anche grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Giovedì alle 21, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, appuntamento con la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare il posto tra le prime otto. Alla stessa ora, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, toccherà anche al Bologna di Vincenzo Italiano - già qualificato ai playoff - sul campo del Maccabi Tel Aviv

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Fever" da Europa League

La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Fever" (Time Records), il nuovo singolo di Molella e Maxé. Un brano che fonde la nostalgia degli anni '90 con un sound pop/dance moderno e internazionale.

Europa League, la programmazione dell’ottava giornata su Sky e NOW

Giovedì 29 gennaio

  • dalle 20.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
  • alle 21.00: PANATHINAIKOS-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Paolo Assogna, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 21.00: BETIS-FEYENOORD su Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 21.00:  ASTON VILLA-SALISBURGO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-FERENCVÁROS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Federico Botti
  • alle 21.00: LILLE-FRIBURGO su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CELTIC-UTRECHT

PORTO-RANGERS

BASILEA-VIKTORIA PLZEN

MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGABRIA

STELLA ROSSA-CELTA VIGO

STEAUA BUCAREST-FENERBAHCE

GO AHEAD EAGLES-BRAGA

GENK-MALMOE

OLYMPIQUE LIONE-PAOK

LUDOGORETS-NIZZA

STURM GRAZ- BRANN

STOCCARDA-YOUNG BOYS

  • dalle 23.00: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside
  • A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Gasp: "Ora bisogna battere le big in campionato"

Europa League

L'allenatore della Roma commenta con soddisfazione il successo contro lo Stoccarda: "E' venuta...

Italiano: "Non possiamo partire sempre sotto 0-1"

bologna

Dopo il pari contro il Celtic, Vincenzo Italiano analizza ai microfoni di Sky la gara dalle mille...

Dove vedere Bologna-Celtic

guida tv

Settima giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in casa contro il...

Dove vedere Roma-Stoccarda

guida tv

Settima giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro lo Stoccarda....

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 22 gennaio, l’Europa League su Sky e NOW con 18 partite da seguire live anche con Diretta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE