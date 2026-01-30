A Nyon - in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su skysport.it - il sorteggio dei playoff di Europa League. L'unica italiana coinvolta è il Bologna, che ha chiuso al decimo posto e attende di conoscere il proprio avversario, da testa di serie: sarà una tra Dinamo Zagabria e Brann. La Roma invece è approdata direttamente agli ottavi. Qui gli accoppiamenti e tutte le news
Europa League, playoff LIVE
- Bologna - Brann o Dinamo Zagabria
Teste di serie
- Genk, BOLOGNA, Stoccarda, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Stella Rossa, Celta Vigo
Non teste di serie
- Paok Salonicco, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria, Brann
Dopo il sorteggio di Champions, alla Casa del calcio europeo di Nyon si riprende: nuove urne, nuove palline, adesso tocca all'Europa League
Intanto si è concluso il sorteggio di Champions
Nel frattempo si è appena concluso il sorteggio dei playoff di Champions: l'Inter ha schivato il pericolo Mourinho, sorteggio difficile per l'Atalanta, la Juve trova Osimhen
Gli abbinamenti dei playoff
- GENK contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
- BOLOGNA contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
- STOCCARDA contro CELTIC o LUDOGORETS
- FERENCVAROS contro CELTIC o LUDOGORETS
- NOTTINGHAM FOREST contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
- VIKTORIA PLZEN contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
- STELLA ROSSA contro PAOK o LILLE
- CELTA VIGO contro PAOK o LILLE
Le squadre teste di serie al sorteggio
- Genk
- BOLOGNA
- Stoccarda
- Ferencvaros
- Nottingham Forest
- Viktoria Plzen
- Stella Rossa
- Celta Vigo
Le squadre non teste di serie al sorteggio
- Paok Salonicco
- Lille
- Fenerbahce
- Panathinaikos
- Celtic
- Ludogorets
- Dinamo Zagabria
- Brann
Playoff di Europa League, la guida completa
La guida al sorteggio dei playoff di Europa LeagueVai al contenuto
Come funziona il sorteggio
- Le prime 8 classificate del girone unico sono direttamente agli ottavi di finale; dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie; dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie. I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18. Il sorteggio serve a determinare quale, tra le due possibili avversarie, dovrà affrontare ogni testa di serie. Le vincenti dei playoff sfideranno le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.
E dopo i playoff si prosegue così... fino alla finale
Playoff Europa League, le date
Le gare di playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno: la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa.
- Andata: 19 febbraio 2026
- Ritorno: 26 febbraio 2026
Tutti i verdetti dell'Europa League
Tutti i verdetti del girone unico di Europa League e i possibili playoffVai al contenuto
La classifica finale dell'Europa League
La classifica finale del girone unico di Europa LeagueVai al contenuto
Gli highlights di Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3
Come seguire il sorteggio
Diretta dalle 13 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e qui su skysport.it
Europa League, oggi il sorteggio
Subito dopo il sorteggio dei playoff di Champions, sempre a Nyon, si svolge quello per l’Europa League. A farne parte ci sarà il Bologna, che ha chiuso al decimo posto e sarà testa di serie