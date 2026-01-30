A Nyon - in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su skysport.it - il sorteggio dei playoff di Europa League. L'unica italiana coinvolta è il Bologna, che ha chiuso al decimo posto e attende di conoscere il proprio avversario, da testa di serie: sarà una tra Dinamo Zagabria e Brann. La Roma invece è approdata direttamente agli ottavi. Qui gli accoppiamenti e tutte le news

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING