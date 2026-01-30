Offerte Sky
Sorteggi Europa League playoff: avversarie delle italiane in diretta streaming

live Europa League

A Nyon - in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su skysport.it - il sorteggio dei playoff di Europa League. L'unica italiana coinvolta è il Bologna, che ha chiuso al decimo posto e attende di conoscere il proprio avversario, da testa di serie: sarà una tra Dinamo Zagabria e Brann. La Roma invece è approdata direttamente agli ottavi.

Europa League, playoff LIVE

  • Bologna - Brann o Dinamo Zagabria

Teste di serie

  • Genk, BOLOGNA, Stoccarda, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Stella Rossa, Celta Vigo

Non teste di serie

  • Paok Salonicco, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria, Brann
Dopo il sorteggio di Champions, alla Casa del calcio europeo di Nyon si riprende: nuove urne, nuove palline, adesso tocca all'Europa League

Intanto si è concluso il sorteggio di Champions

Nel frattempo si è appena concluso il sorteggio dei playoff di Champions: l'Inter ha schivato il pericolo Mourinho, sorteggio difficile per l'Atalanta, la Juve trova Osimhen

Gli abbinamenti dei playoff

  • GENK contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
  • BOLOGNA contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
  • STOCCARDA contro CELTIC o LUDOGORETS
  • FERENCVAROS contro CELTIC o LUDOGORETS
  • NOTTINGHAM FOREST contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
  • VIKTORIA PLZEN contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
  • STELLA ROSSA contro PAOK o LILLE
  • CELTA VIGO contro PAOK o LILLE

Le squadre teste di serie al sorteggio

  • Genk
  • BOLOGNA
  • Stoccarda
  • Ferencvaros
  • Nottingham Forest
  • Viktoria Plzen
  • Stella Rossa
  • Celta Vigo

Le squadre non teste di serie al sorteggio

  • Paok Salonicco
  • Lille
  • Fenerbahce
  • Panathinaikos
  • Celtic
  • Ludogorets
  • Dinamo Zagabria
  • Brann

Playoff di Europa League, la guida completa

Come funziona il sorteggio

  • Le prime 8 classificate del girone unico sono direttamente agli ottavi di finale; dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie; dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie. I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18. Il sorteggio serve a determinare quale, tra le due possibili avversarie, dovrà affrontare ogni testa di serie. Le vincenti dei playoff sfideranno le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.

E dopo i playoff si prosegue così... fino alla finale

Playoff Europa League, le date

Le gare di playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno: la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa.

  • Andata: 19 febbraio 2026
  • Ritorno: 26 febbraio 2026

Tutti i verdetti dell'Europa League

Tutti i verdetti del girone unico di Europa League e i possibili playoff

La classifica finale dell'Europa League

Gli highlights di Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3

Come seguire il sorteggio

Diretta dalle 13 su Sky Sport 24

Europa League, oggi il sorteggio

Subito dopo il sorteggio dei playoff di Champions, sempre a Nyon, si svolge quello per l’Europa League. A farne parte ci sarà il Bologna, che ha chiuso al decimo posto e sarà testa di serie

