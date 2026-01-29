Alle 21, 18 partite da seguire anche grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

I numeri di Maccabi e Bologna

Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus. Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter. Il Maccabi Tel Aviv è una delle tre squadre senza vittorie in questa Europa League (1N, 6P, assieme a Utrecht e Malmö); l'ultima volta che ha terminato la fase a gironi di una competizione europea senza successi è stata nella Champions League 2015/16, quando perse tutte le sei gare. Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sei partite di Europa League, e ha preggiato 2-2 con il Celtic nell'ultima gara dopo essere andato in svantaggio di due gol (3V, 3N); per il Bologna è serie più lunga senza sconfitte nelle principali competizioni europee dal periodo di sette match tra novembre 1968 e novembre 1971, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte in competizioni europee e solamente una volta è arrivata a tre successi esterni consecutivi, tra Intertoto e Coppa UEFA nel 1998.