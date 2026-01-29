Maccabi Tel Aviv-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Ottava giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol (Sky Sport 251)-con 18 partite da seguire- nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo
Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv
Oggi alle ore 21 il Bologna è impegnato in trasferta sul campo del Maccabi Tel Aviv per l’ottava e ultima giornata della “League phase” dell'Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marco Nosotti; Diretta Gol con Antonio Nucera.
Su Sky 18 partite live da seguire anche con Diretta Gol
Alle 21, 18 partite da seguire anche grazie a una ricchissima Diretta Gol (Sky Sport 251), nella quale verranno implementate le grafiche con i risultati live e la classifica in continuo aggiornamento per conoscere la situazione in tempo reale delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Beppe Bergomi, Stefano Borghi, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
I numeri di Maccabi e Bologna
Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus. Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter. Il Maccabi Tel Aviv è una delle tre squadre senza vittorie in questa Europa League (1N, 6P, assieme a Utrecht e Malmö); l'ultima volta che ha terminato la fase a gironi di una competizione europea senza successi è stata nella Champions League 2015/16, quando perse tutte le sei gare. Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sei partite di Europa League, e ha preggiato 2-2 con il Celtic nell'ultima gara dopo essere andato in svantaggio di due gol (3V, 3N); per il Bologna è serie più lunga senza sconfitte nelle principali competizioni europee dal periodo di sette match tra novembre 1968 e novembre 1971, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA. Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte in competizioni europee e solamente una volta è arrivata a tre successi esterni consecutivi, tra Intertoto e Coppa UEFA nel 1998.