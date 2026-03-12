Offerte Sky
Bologna-Roma, Gasperini: "L'1-1 è il risultato giusto, la partita è stata molto fisica"

roma

L'allenatore della Roma a Sky analizza l'andata del Dall'Ara: "L'ambiente caldo ha condizionato, qualche deficit di forza con loro c'è stato, sotto quell'aspetto avevano un qualcosa in più. La prestazione non è stata assolutamente negativa, abbiamo creato"

HIGHLIGHTSPAGELLE - TABELLONE

"Risultato giusto, entrambi siamo stati pericolosi. La partita è stata molto fisica, ci siamo adattati bene e abbiamo creato qualcosa. Sicuramente anche l'ambiente caldo ha condizionato e qualche deficit di forza con loro c'è stato, sotto quell'aspetto avevano un qualcosa in più". A dirlo è Gian Piero Gasperini a Sky dopo il pareggio per 1-1 col Bologna nell'andata del derby italiano di Europa League.

La prestazione

Bernardeschi sblocca la partita, poi arriva il pari di Pellegrini: "Le seconde palle ormai sono determinanti" - dice Gasp proprio a proposito della palla recuperata che ha lanciato l'1-1 giallorosso. "Sulle pressioni si finisce spesso per lanciare lungo e sulle seconde si giocano molte possibilità di creare. Penso sia anche una cosa stagionale, con altre temperature forse si giocherà un po' più palleggiato". In generale Gasp promuove i suoi: "La prestazione non è stata assolutamente negativa". Tra sette giorni il ritorno dell'Olimpico.

