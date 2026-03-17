Ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà il ritorno del derby italiano in Europa League tra Roma e Bologna, in programma giovedì alle 21 e in diretta su Sky , oltre che in streaming su NOW . L'arbitro del match sarà il rumeno Istvan Kovacs, che ha già diretto la Roma in questa stagione e ha anche un precedente dolcissimo per i tifosi giallorossi

La Uefa ha designato gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 19 marzo. Per il derby italiano Roma-Bologna , che si giocherà alle 21 allo stadio Olimpico (si riparte dall'1-1 dell'andata), è stato designato il rumeno Istvan Kovacs . I connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi saranno i guardialinee, mentre Szabolcs Kovacs farà il quarto uomo. Al VAR ci sarà il portoghese Tiago Martins , mentre il belga Bram Van Driessche sarà l 'AVAR per l'occasione. Il match, come tutta l'Europa League, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e sarà in streaming su NOW .

Kovacs, il bilancio con la Roma e le italiane

Il 41enne romeno ha già arbitrato in cinque occasioni i giallorossi: in queste 5 partite, la Roma ha collezionato 4 vittorie (l'ultima l'11 dicembre scorso contro il Celtic Glasgow) e un pareggio. Kovacs è stato anche il direttore di gara della finale di Conference League del 2022 tra Roma e Feyenoord, vinta dai giallorossi per 1-0. In generale, Kovacs ha diretto 20 partite in Europa con almeno un'italiana in campo, con un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Tra le partite più importanti dirette da Kovacs, spiccano sicuramente la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen del 2024, vinta 3-0 dai bergamaschi, e l'ultima finale di Champions League tra PSG e Inter, persa 5-0 dai nerazzurri. Quello tra Roma e Bologna non sarà il primo derby europeo diretto dall'arbitro rumeno, che era in campo nell'andata dei quarti di finale di Champions League del 2023 tra Milan e Napoli, vinta 1-0 dai rossoneri con il gol decisivo di Ismael Bennacer.