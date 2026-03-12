Italiano è felice a metà, è una sensazione agrodolce quella che lo accompagna dopo il pari nell'andata del derby italiano di Europa League contro la Roma: " Non so se essere più rammaricato per il risultato, visto che abbiamo creato qualcosa in più, o contento per aver ritrovato l'atteggiamento e lo spirito giusto". Così è la sua analisi a Sky dopo la partita finita 1-1. "Ad aver sempre giocato così avremmo vinto senza dubbio qualche partita in più. La prestazione è stata di livello e ho rivisto tante cose del mio vecchio Bologna".

"Al ritorno 51% Roma, ma…"

Dopo la rete del vantaggio di Bernardeschi è arrivato il pari di Pellegrini. Da matita blu l'errore di Joao Mario che ha concesso il via dell'azione del pari della Roma, tentando di controllare un pallone spiovente e finendo per farselo soffiare: "Sì, la lettura di Joao Mario è stata sbagliata - ha detto Italiano -, una palla così la deve rispedire alla difesa della Roma. Mi spiace dell'errore, anche perché da quando è qui sta facendo bene". In sintesi è stata "una grande partita contro una grande squadra. Una partita di ritmo — ha poi aggiunto —, come sempre contro le squadre di Gasperini. Arbitro? Forse è stato un po' troppo permissivo su Ndicka, ha fatto troppi falli su Castro e quella era una traccia che cercavamo". Ora il ritorno: "All'Olimpico ce la giocheremo, sarà caldissimo, diciamo che partono col 51% di possibilità loro proprio perché giocano in casa, ma cercheremo di controbattere senza timore, giocando come sappiamo fare".