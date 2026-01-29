Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Il Bologna prova a blindare la sua posizione nei già raggiunti playoff di Europa League e per farlo ha bisogno di un successo contro il già eliminato Maccabi Tel Aviv. Orsolini ce la fa e gioca dal 1', Bernardeschi in panca, ci sono Rowe e Ferguson. Castro in campo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LIVE: ROMA - CLASSIFICA E VERDETTI
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MACCABI TEL-AVIV (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Harush, Andrade, Lederman, Sissoko, Revivo; Do. Peretz, Madmon. All. Lazetic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano
Dopo la sconfitta della prima giornata in casa dell'Aston Villa, il Bologna ha vinto entrambe le successive trasferte in questa fase campionato, entrambe con il risultato di 2-1, contro FSCB e Celta Vigo.
Italiano: "Bernardeschi? Preferisco giochi a gara in corso"
"Con Bernardeschi ho appena parlato, preferiamo iniziare il suo percorso di rinserimento però a partita in corso. Perché sarebbe un cambio forzato, ha un minutaggio limitato e mi piacerebbe vederlo a partita in corso spingendo al massimo. Rowe? Sta bene, ha dimostrato di poter giocare sia a destra che a sinistra. E' giusto dargli continuità, sta scollinando ed è cresciuta anche l'intesa con i compagni. Spareggio o no è uguale, questo è il ritmo siamo abituato. Vogliamo giocarci questa piccola percentuale, ci giocheremo il playoff senza problemi".
Dopo il pareggio della prima giornata con il PAOK, il Maccabi Tel-Aviv ha rimediato sei sconfitte consecutive nella fase campionato.
Maccabi Tel Aviv, le scelte di formazione
Romann gioca con Madmon e Do. Peretz che compongono la linea avanzata, maglia da titolare anche per Revivo, a segno nella sesta giornata sul campo dello Stoccarda.
Bologna, le scelte di formazione
Italiano recupera Orsolini che gioca dal 1' in una staffetta prevista con Bernardeschi che va in panchina. A sinistra gioca Rowe, c'è Ferguson dietro Castro. A centrocampo Moro con Freuler. Zortea in difesa sulla destra
Statistiche e curiosità
Maccabi Tel Aviv e Bologna non si sono mai affrontati in una competizione europea; gli unici precedenti del Maccabi contro una squadra italiana risalgono alla UEFA Champions League 2004/05, quando perse 1-0 in trasferta e pareggiò 1-1 in casa contro la Juventus.
I precedenti tra squadre israeliane e italiane
Gli unici precedenti tra una squadra israeliana e una squadra italiana in UEFA Europa League risalgono al 2016/17, quando l'Hapoel Be'er Sheva vinse entrambe le partite della fase a gironi contro l'Inter.
Il Maccabi Tel Aviv non ha ancora vinto una gara in Europa League in questa stagione
Il Maccabi Tel Aviv è una delle tre squadre senza vittorie in questa UEFA Europa League (1 pareggio, 6 sconfitte, assieme a Utrecht e Malmö); l'ultima volta che ha terminato la fase a gironi di una competizione europea senza successi è stata nella UEFA Champions League 2015/16, quando perse tutte le sei gare.
Bologna imbattuto nelle ultime dei gare di Europa League
Il Bologna è imbattuto in tutte le ultime sei partite di UEFA Europa League, e ha pareggiato 2-2 con il Celtic nell'ultima gara dopo essere andato in svantaggio di due gol (3 vittorie, 3 pareggi); per i felsinei è serie più lunga senza sconfitte nelle principali competizioni europee dal periodo di sette match tra novembre 1968 e novembre 1971, tra Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA.
Bologna, due successi consecutivi nelle ultime due trasferte
Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte in competizioni europee e solamente una volta è arrivata a tre successi esterni consecutivi, tra Intertoto e Coppa UEFA nel 1998
Il Bologna non ha ancora subito gol negli ultimi 30 minuti
Il Bologna è, con il Lione, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa edizione di Europa League.
Bologna, nessun gol concesso su colpo di testa
Da una parte il Maccabi Tel Aviv non ha ancora segnato un gol di testa in questa Europa League, dall'altra il Bologna non ha ancora concesso una rete con questo fondamentale.
Maccabi Tel Aviv, squadra che pressa meno in Europa League
Il Maccabi Tel Aviv è la squadra con il più alto valore PPDA in questa edizione di Europa League (18.7), dato che dimostra come sia la squadra che pressa meno; dall'altra parte il Bologna ha un valore di 9.6, superiore solamente ad altre quattro squadre.
Dallinga in gol in 7 delle 11 gare disputate in Europa League
Thijs Dallinga ha segnato in sette delle sue 11 gare da titolare in UEFA Europa League (sette gol), di cui tre nei tre match con il Bologna nel 2025/26; solo Helmut Haller ha trovato la rete in quattro gare da titolare consecutive nelle maggiori competizioni europee con la squadra italiana (nella Coppa delle Fiere 1966/67)
Bernardeschi, tre gol in questa Europa League
Federico Bernardeschi ha segnato tre gol in questa Europa League e solo nel 2015/16 ha fatto meglio in una singola edizione nella competizione (quattro); l'ultimo italiano a realizzare più reti nella fase a gironi di questa competizione è stato Vincenzo Grifo nel 2023/24 (quattro)