Ultima giornata del girone d'Europa League con in campo il Bologna contro il Maccabi (match in diretta su Sky Sport Calcio alle 21). Italiano si affida a Bernardeschi con Orsolini in dubbio se dall'inizio o a partita in corso. Davanti gioca Castro. Le probabili formazioni di Maccabi-Bologna
Probabili Formazioni
La probabile formazione
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano
- Italiano con il dubbio se schierare Orsolini dall'inizio: nel caso in cui l'allenatore del Bologna decidesse di far giocare 'Orso' titolare, allora Bernardeschi passerebbe a sinistra al posto di Rowe
- Castro centravanti dal 1'
- in difesa dubbio Heggem/Casale