Maccabi Tel Aviv-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League

Ultima giornata del girone d'Europa League con in campo il Bologna contro il Maccabi (match in diretta su Sky Sport Calcio alle 21). Italiano si affida a Bernardeschi con Orsolini in dubbio se dall'inizio o a partita in corso. Davanti gioca  Castro. Le probabili formazioni di Maccabi-Bologna

EUROPA LEAGUE, ULTIMA GIORNATA SU SKY

Probabili Formazioni

Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Emil Holm
Emil Holm
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Esterno destro
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Esterno sinistro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

La probabile formazione

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

  • Italiano con il dubbio se schierare Orsolini dall'inizio: nel caso in cui l'allenatore del Bologna decidesse di far giocare 'Orso' titolare, allora Bernardeschi passerebbe a sinistra al posto di Rowe
  • Castro centravanti dal 1'
  • in difesa dubbio Heggem/Casale

