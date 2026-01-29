Manca solo l'ultima giornata della League Phase dell'Europa League che si conclude questa sera con 18 partite in contemporanea tutte in diretta su Sky (con la diretta streaming su skysport.it e la classifica di Europa League aggiornata in tempo reale, con le proiezioni dei verdetti). Alcuni verdetti sono già stati emessi (con due squadre già certe della qualificazione diretta agli ottavi) mentre sarà lotta per entrare nella top8 o assicurarsi un posto ai playoff e dunque nell'urna del sorteggio che si terrà domani, venerdì 30 gennaio alle 13 (in diretta su Sky, in streaming su NOW e skysport.it), per determinare gli abbinamenti degli spareggi.