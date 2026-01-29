Introduzione
Questa sera l'ultima giornata della League Phase di Europa League, con Roma e Bologna in campo già certe almeno dei playoff ma a caccia della qualificazione diretta agli ottavi. Le combinazioni necessarie per evitare i playoff e - se playoff saranno - tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio di domani (in diretta su Sky alle 13)
Quello che devi sapere
Questa sera su Sky 18 partite in contemporanea
Manca solo l'ultima giornata della League Phase dell'Europa League che si conclude questa sera con 18 partite in contemporanea tutte in diretta su Sky (con la diretta streaming su skysport.it e la classifica di Europa League aggiornata in tempo reale, con le proiezioni dei verdetti). Alcuni verdetti sono già stati emessi (con due squadre già certe della qualificazione diretta agli ottavi) mentre sarà lotta per entrare nella top8 o assicurarsi un posto ai playoff e dunque nell'urna del sorteggio che si terrà domani, venerdì 30 gennaio alle 13 (in diretta su Sky, in streaming su NOW e skysport.it), per determinare gli abbinamenti degli spareggi.
Le squadre già sicure della qualificazione diretta agli ottavi
- Lione
- Aston Villa
Le squadre sicure di un posto almeno ai playoff
- Friburgo
- Midtiylland
- Braga
- ROMA
- Ferencvaros
- Betis
- Porto
- Genk
- Stella Rossa
- Paok Salonicco
- Stoccarda
- Celta Vigo
- BOLOGNA
- Nottingham Forest
- Viktoria Plzen
- Fenerbahce
- Panathinaikos
Il meccanismo dei playoff (e come funziona il sorteggio)
- Le prime 8 classificate del girone unico vanno direttamente agli ottavi di finale; dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie; dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.
Dove vedere il sorteggio dei playoff di Europa League
Il sorteggio dei playoff di Europa League si svolgerà a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle ore 13. Sarà possibile seguirlo live su Sky, in streaming su NOW e su skysport.it
La Roma si qualifica direttamente agli ottavi se...
Al sesto posto della classifica di Europa League con 15 punti e già certa di entrare almeno ai playoff, la Roma si qualifica direttamente agli ottavi se batte il Panathinaikos (alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Pochi calcoli: con una vittoria i giallorossi resterebbero sicuramente nella top8 e non rischierebbero di dover guardare i risultati degli altri campi. In caso di pareggio, invece, esistono comunque possibilità per la Roma di andare direttamente agli ottavi, ma dovrebbero verificarsi diverse condizioni.
In sintesi, Roma direttamente agli ottavi se:
- Vince contro il Panathinaikos
- Pareggia con il Panathinaikos e solo due tra Ferencvaros, Porto e Betis vincono (rispettivamente contro Panathinaikos, Viktoria Plzen e Paok Salonicco)
Il Bologna si qualifica direttamente agli ottavi se...
Il pari con il Celtic al Dall'Ara ha reso più complicata la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, che resta aritmeticamente possibile (anche se difficile). Fondamentale intanto vincere in casa del Maccabi Tel Aviv (questa sera ale 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e su NOW). Per gli ottavi diretti il Bologna, al momento quindicesimo, dovrebbe superare 7 squadre
Bologna direttamente agli ottavi se si verificano queste condizioni:
- il Betis non vince con il Feyenoord e il Bologna segna almeno lo stesso numero di reti degli spagnoli e vincere con almeno due reti di scarto
- il Porto non vince con i Rangers
- il Genk non vince con il Malmo penultimo
- Stella Rossa e Celta Vigo pareggiano nello scontro diretto
- lo Stoccarda non vince con lo Young Boys
- il Paok non vince con il Lione