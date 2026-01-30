Il Bologna affronterà nei playoff di Europa League il Brann, squadra norvegese con cui ha già pareggiato senza reti nella fase campionato della competizione. I rossoblù, testa di serie nel sorteggio, giocheranno il ritorno davanti al proprio pubblico giovedì 26 febbraio alle 21. L'andata in Norvegia si disputerà il 19 febbraio alle 20.45. Ecco tutte le partite in programma, da seguire in diretta sui canali di Sky Sport TUTTI GLI INCONTRI DEI PLAYOFF

Sarà ancora Bologna-Brann, questo l'esito del sorteggio dei playoff di Europa League. Le due squadre si sono già affrontate nella fase-campionato lo scorso 6 novembre, match terminato 0-0 al Dall'Ara con la squadra di Italiano vicina più volte al successo nonostante fosse rimasta in 10 dal 23' per l'espulsione di Lykogiannis. Nel caso in cui si qualificasse, il Bologna potrebbe affrontare la Roma agli ottavi di finale, oppure i tedeschi del Friburgo.

Quando giocherà il Bologna I rossoblù erano teste di serie al sorteggio per la miglior posizione in classifica, ragion per cui al Dall'Ara si giocherà di nuovo la partita di ritorno. A Orsolini e compagni toccherà anche la trasferta in Norvegia una settimana prima. Ecco date e orari ufficiali: Andata playoff Brann-Bologna, giovedì 19 febbraio ore 18.45 Ritorno playoff Bologna-Brann, giovedì 26 febbraio ore 21

Il calendario completo dei playoff ANDATA Dinamo Zagabria-Genk , giovedì 19 febbraio ore 18.45

, giovedì 19 febbraio ore 18.45 PAOK-Celta Vigo , giovedì 19 febbraio ore 18.45

, giovedì 19 febbraio ore 18.45 Brann-Bologna , giovedì 19 febbraio ore 18.45

, giovedì 19 febbraio ore 18.45 Fenerbahce-Nottingham Forest , giovedì 19 febbraio ore 18.45

, giovedì 19 febbraio ore 18.45 Ludogorets-Ferencvaros , giovedì 19 febbraio ore 21

, giovedì 19 febbraio ore 21 Panathinaikos-Viktoria Plzen , giovedì 19 febbraio ore 21

, giovedì 19 febbraio ore 21 Celtic-Stoccarda , giovedì 19 febbraio ore 21

, giovedì 19 febbraio ore 21 Lille-Stella Rossa, giovedì 19 febbraio ore 21 RITORNO Ferencvaros-Ludogorets , giovedì 26 febbraio ore 18.45

, giovedì 26 febbraio ore 18.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos , giovedì 26 febbraio ore 18.45

, giovedì 26 febbraio ore 18.45 Stella Rossa-Lille , giovedì 26 febbraio ore 18.45

, giovedì 26 febbraio ore 18.45 Stoccarda-Celtic , giovedì 26 febbraio ore 18.45

, giovedì 26 febbraio ore 18.45 Bologna-Brann , giovedì 26 febbraio ore 21

, giovedì 26 febbraio ore 21 Nottingham Forest-Fenerbahce , giovedì 26 febbraio ore 21

, giovedì 26 febbraio ore 21 Celta Vigo-PAOK , giovedì 26 febbraio ore 21

, giovedì 26 febbraio ore 21 Genk-Dinamo Zagabria, giovedì 26 febbraio ore 21

Il calendario incrociato con la Serie A Andare avanti in Europa League e nel frattempo tentare una rimonta in campionato che permetta di calcare i palcoscenici europei anche nella prossima stagione: il duplice obiettivo del Bologna, che giocherà in Norvegia dopo la trasferta sul campo del Torino (weekend 14 e 15 febbraio) e prima dell'impegno in casa con l'Udinese (weekend 21 e 22 febbraio). Al ritorno, successivo alla sfida con i friulani, farà seguito la trasferta di Pisa (weekend del 28 febbraio e 1 marzo).