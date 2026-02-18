L'allenatore del Bologna a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Brann: "Vincere a Torino è stato importante, ora cerchiamo conferme. Il campo non sembra in perfette condizioni, quindi ci sarà da adattarsi velocemente. Loro sono fermi da un bel po’, erano in ritiro in Spagna a preparare queste partite, ma li conosciamo perché li abbiamo affrontati nel girone. Farò delle rotazioni". Il match è in diretta giovedì 19 febbraio su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW alle 18.45