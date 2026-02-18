Dopo lo 0-0 della Group Phase, il Bologna sfida nuovamente il Brann giovedì 19 febbraio, nell'andata dei playoff di Europa League: la partita sarà trasmessa in diretta, alle 18:45, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Italiano con Orsolini, Dallinga e Cambiaghi in attacco
Probabili Formazioni
Bologna, la probabile formazione
(4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi; All. Italiano
- Modulo 4-3-3 per Italiano nel prossimo turno di Europa League
- Orsolini, Dallinga e Cambiaghi sono il trio d'attacco
- In mezzo Ferguson, ai lati Pobega e Odgaard
Brann, la probabile formazione
(4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson
- Risponde sempre con un 4-3-3 il Brann
- Mathisen, Holm e Haaland in attacco
- Knudsen e Boakye sono i centrali della difesa