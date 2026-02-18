Offerte Sky
Brann-Bologna, le probabili formazioni della partita di Europa League

Europa League
©Ansa

Dopo lo 0-0 della Group Phase, il Bologna sfida nuovamente il Brann giovedì 19 febbraio, nell'andata dei playoff di Europa League: la partita sarà trasmessa in diretta, alle 18:45, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Italiano con Orsolini, Dallinga e Cambiaghi in attacco

PLAYOFF EUROPA LEAGUE, IL CALENDARIO

Probabili Formazioni

Bologna
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
CENTROCAMPISTA CENTRALE DI DESTRA
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista centrale
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
centrocampista centrale di sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ALA DESTRA
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
attaccante
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ALA SINISTRA

Bologna, la probabile formazione

(4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi; All. Italiano

  • Modulo 4-3-3 per Italiano nel prossimo turno di Europa League
  • Orsolini, Dallinga e Cambiaghi sono il trio d'attacco
  • In mezzo Ferguson, ai lati Pobega e Odgaard

Brann, la probabile formazione

(4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

  • Risponde sempre con un 4-3-3 il Brann
  • Mathisen, Holm e Haaland in attacco
  • Knudsen e Boakye sono i centrali della difesa

