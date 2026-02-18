Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei playoffguida tv
Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Brann-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 in campo il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato in Europa League contro i norvegesi del Brann, Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Massimo Gobbi, inviata Marina Presello.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
La copertina di Europa League sulle note di Kid Yugi
La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Per te che lotto", brano di Kid Yugi. Il pezzo, tratto dall’album "Anche gli eroi muoiono", accompagna l’ingresso in studio con un’atmosfera intensa e contemporanea, riflettendo la cifra stilistica dell’artista e la forza narrativa del suo ultimo progetto discografico.
Europa League, l’andata dei playoff su Sky e NOW
Giovedì 19 febbraio
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 18.45: BRANN-BOLOGNA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 18.45: FENERBACHE-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 18.45: PAOK-CELTA VIGO su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 18.45: DINAMO ZAGABRIA-GENK su Sky Sport 255. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: CELTIC-STOCCARDA su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Filippo Benincampi
- alle 21.00: LILLE-STELLA ROSSA su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN su Sky Sport 255. Telecronaca Alberto Pucci, Diretta Gol Matteo Marceddu
- alle 21.00: LUDOGORETS-FERENCVÁROS su Sky Sport 256. Telecronaca Gioele Anni, Diretta Gol Nicolò Ramella
Gli studi di Europa League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta