Il calendario delle partite di Europa League

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Brann-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 in campo il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato in Europa League contro i norvegesi del Brann , Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Massimo Gobbi, inviata Marina Presello.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.