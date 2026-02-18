Il calendario delle partite di Europa League

Offerte Sky
Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei playoff

guida tv

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Brann-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Giovedì 19 febbraio l’andata dei playoff di Europa League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 18.45 in campo il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato in Europa League contro i norvegesi del Brann, Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano con il commento di Massimo Gobbi, inviata Marina Presello.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina di Europa League sulle note di Kid Yugi

La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note di "Per te che lotto", brano di Kid Yugi. Il pezzo, tratto dall’album "Anche gli eroi muoiono", accompagna l’ingresso in studio con un’atmosfera intensa e contemporanea, riflettendo la cifra stilistica dell’artista e la forza narrativa del suo ultimo progetto discografico.

Europa League, l’andata dei playoff su Sky e NOW

Giovedì 19 febbraio

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 18.45: BRANN-BOLOGNA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 18.45: FENERBACHE-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 18.45: PAOK-CELTA VIGO su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Antonio Nucera
  • alle 18.45: DINAMO ZAGABRIA-GENK su Sky Sport 255. Telecronaca Walter Topan, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 21.00: CELTIC-STOCCARDA su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 21.00: LILLE-STELLA ROSSA su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Daniele Barone
  • alle 21.00: PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN su Sky Sport 255. Telecronaca Alberto Pucci, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 21.00: LUDOGORETS-FERENCVÁROS su Sky Sport 256. Telecronaca Gioele Anni, Diretta Gol Nicolò Ramella

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

