Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streaming

guida tv

Andata dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in trasferta contro il Brann. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Dove vedere Brann-Bologna in tv

Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in trasferta sul campo del Brann per l’andata dei playoff di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviati Marina Presello; Diretta Gol con Riccardo Gentile.  Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I numeri di Brann e Bologna

Brann e Bologna si sono incontrati una sola volta in competizioni europee, pareggiando 0-0 in questa Europa League. Prima di quella partita, il Brann aveva perso le due precedenti sfide europee contro squadre italiane, perdendo entrambe le gare (0-2 in casa, 0-1 in trasferta) contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle Coppe nel 1989-90. Il Bologna non ha mai subito gol contro avversarie norvegesi in competizioni europee, vincendo 2-0 su due gare contro il Lyn nel primo turno di Coppa delle Fiere nel 1967-68 prima di pareggiare 0-0 con il Brann lo scorso novembre. Il Bologna ha vinto quattro gare in questa Europa League (3N, 1P) e l'ultima volta che ha registrato più successi stagionali in una delle principali competizioni europee risale alla Coppa UEFA 1998/99 - sei vittorie su 10 gare totali (2N, 2P). Il Bologna ha vinto l'ultima sfida di Europa League (3-0 fuori casa vs Maccabi Tel Aviv) e potrebbe infilare due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet solo per la seconda volta in competizioni europee - dopo il periodo tra agosto-novembre 1998. Questa è la prima fase a eliminazione diretta del Brann in una delle maggiori competizioni europee da quando è stato eliminato dal Deportivo de La Coruña ai rigori (3-2) nel primo turno di Coppa UEFA 2008-09, dopo che il doppio confronto era terminato 2-2 in aggregato. L'ultima volta che il Bologna ha giocato una fase a eliminazione diretta europea è stato nel 1999-2000, quando è stato sconfitto 3-2 dal Galatasaray nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA.

