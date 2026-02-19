Dove vedere Brann-Bologna

Oggi alle ore 18.45 il Bologna è impegnato in trasferta sul campo del Brann per l’andata dei playoff di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviati Marina Presello; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Veronica Baldaccini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I numeri di Brann e Bologna

Brann e Bologna si sono incontrati una sola volta in competizioni europee, pareggiando 0-0 in questa Europa League. Prima di quella partita, il Brann aveva perso le due precedenti sfide europee contro squadre italiane, perdendo entrambe le gare (0-2 in casa, 0-1 in trasferta) contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa delle Coppe nel 1989-90. Il Bologna non ha mai subito gol contro avversarie norvegesi in competizioni europee, vincendo 2-0 su due gare contro il Lyn nel primo turno di Coppa delle Fiere nel 1967-68 prima di pareggiare 0-0 con il Brann lo scorso novembre. Il Bologna ha vinto quattro gare in questa Europa League (3N, 1P) e l'ultima volta che ha registrato più successi stagionali in una delle principali competizioni europee risale alla Coppa UEFA 1998/99 - sei vittorie su 10 gare totali (2N, 2P). Il Bologna ha vinto l'ultima sfida di Europa League (3-0 fuori casa vs Maccabi Tel Aviv) e potrebbe infilare due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet solo per la seconda volta in competizioni europee - dopo il periodo tra agosto-novembre 1998. Questa è la prima fase a eliminazione diretta del Brann in una delle maggiori competizioni europee da quando è stato eliminato dal Deportivo de La Coruña ai rigori (3-2) nel primo turno di Coppa UEFA 2008-09, dopo che il doppio confronto era terminato 2-2 in aggregato. L'ultima volta che il Bologna ha giocato una fase a eliminazione diretta europea è stato nel 1999-2000, quando è stato sconfitto 3-2 dal Galatasaray nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA.