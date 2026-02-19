Cuore, attenzione, sacrificio e un gol, quello di Castro: il Bologna fa così suo il primo “round” dei playoff di Europa League, in Norvegia. E in vista del ritorno al Dall’Ara (il 26 febbraio) è sicuramente un bel vantaggio. “Ora, concedetemi la battuta, speriamo di espugnare il Dall’Ara al ritorno”, scherza Vincenzo Italiano a Sky al termine del match, “perché ogni volta che giochiamo in casa abbiamo una maledizione”. “Oggi ci siamo adattati al campo, meno male che ieri siamo venuti a controllarlo un po’: non potevamo fare di più nel senso che non volevamo correre rischi e pericoli gratuiti, siamo riusciti a vincerla e portarla a casa, e ora siamo in vantaggio di un gol”, continua. “Abbiamo ridato un po’ di entusiasmo al gruppo con le ultime due vittorie. Ora mi auguro che entrare in campo con l’approccio giusto diventi un’abitudine. Sto vedendo anche grande attenzione dietro, ultimamente concediamo poco e questo ci sta portando i risultati. Dobbiamo continuare così, saranno due mesi in cui dobbiamo tenere questa spina attaccata”.

