Bologna-Brann, le probabili formazioni del playoff di Europa League

Europa League

Il Bologna prova a completare l'opera: al Dall'Ara la squadra di Italiano riparte dalla vittoria 1-0 dell'andata in Norvegia. Ballottaggio serrato Rowe-Cambiaghi sulla sinistra, mentre Castro è nettamente favorito su Dalliga per il ruolo di centravanti. Appuntamento per il ritorno del playoff di Europa League giovedì 26 febbraio alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

COSA HA DETTO ITALIANO ALLA VIGILIA

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
João Mário
Terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Nadir Zortea
Terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Mezzala sinistra
Bologna
Federico Bernardeschi
Ala destra
Bologna
Santiago Castro
Centravanti
Bologna
Jonathan Rowe
Ala sinistra

Bologna (4-3-3), la probabile formazione

Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Più Castro di Dallinga in attacco
  • Sulla sinistra Rowe e Cambiaghi praticamente alla pari
  • Dall'altra parte c'è Bernardeschi, in gran forma. Dalla panchina Orsolini

Brann (4-3-3), la probabile formazione

Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Europa League: Altre Notizie

Italiano: "Out Miranda, Heggem è a mezzo servizio"

bologna

Il Bologna ospita il Brann per il ritorno dei playoff di Europa League (giovedì 26 febbraio alle...

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Europa League su Sky e in streaming...

Italiano: "Ora espugniamo il Dall'Ara al ritorno"

Europa League

Dopo la vittoria in Norvegia l'allenatore del Bologna scherza a Sky: "Speriamo di espugnare il...

Dove vedere Brann-Bologna

guida tv

Andata dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 18.45 in trasferta contro...

Italiano: "Ora cerchiamo conferme. Farò rotazioni"

bologna

L'allenatore del Bologna a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Brann: "Vincere a Torino...
