Il Bologna prova a completare l'opera: al Dall'Ara la squadra di Italiano riparte dalla vittoria 1-0 dell'andata in Norvegia. Ballottaggio serrato Rowe-Cambiaghi sulla sinistra, mentre Castro è nettamente favorito su Dalliga per il ruolo di centravanti. Appuntamento per il ritorno del playoff di Europa League giovedì 26 febbraio alle 21 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Bologna (4-3-3), la probabile formazione
Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Vitik, Zortea; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- Più Castro di Dallinga in attacco
- Sulla sinistra Rowe e Cambiaghi praticamente alla pari
- Dall'altra parte c'è Bernardeschi, in gran forma. Dalla panchina Orsolini
Brann (4-3-3), la probabile formazione
Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson