Europa League, calendario e orari delle partite dei playoff

guida tv

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 21.00 il Bologna affronta il Brann. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

EUROPA LEAGUE, I POSSIBILI INCROCI AGLI OTTAVI

Giovedì 26 febbraio il ritorno dei playoff di Europa League, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 in campo il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato in Europa League contro i norvegesi del BrannSky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone, commento di Giancarlo Marocchi, inviati Marina Presello e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Federico Zancan e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. La copertina che aprirà gli studi di Europa League è sulle note sulle note del brano “Boys Are Good” dall’album “Punky Party” (catalogo Rainbow Music, dalla production library Flipper Music).

Europa League, il ritorno dei playoff su Sky e NOW

Giovedì 26 febbraio

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 18.45: FERENCVÁROS-LUDOGORETS su Sky Sport Mix. Telecronaca Marco Pagano, Diretta Gol Elia Faggion
  • alle 18.45: STOCCARDA-CELTIC: su Sky Sport 257. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 18.45: STELLA ROSSA-LILLE: su Sky Sport 258. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 18.45: VIKTORIA PLZEN-PANATHINAIKOS: su Sky Sport 259. Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Manuel Favia
  • alle 21: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 21: BOLOGNA-BRANN su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi, inviati Marina Presello e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21: NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHCE su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 21: CELTA VIGO-PAOK su Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 21: GENK-DINAMO KAGABRIA su Sky Sport 256. Telecronaca Matteo Occhiuto, Diretta Gol Federico Botti

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Federico Zancan, Stefano De Grandis e Vittoria Orlando
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

