Il calendario delle partite di Europa League

Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo, un derby italiano, alle 21.00 Roma-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In Europa League, alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, da non perdere il derby italiano tra Roma e Bologna. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi; inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo di Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Come un'ossessione", la copertina di Europa League La copertina che apre gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Ossessione" (Island Records), il brano di Samurai Jay portato alla 76^ edizione del Festival di Sanremo 2026 e ora già disco d'oro. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista.