Il calendario delle partite di Europa League

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Europa League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi di finale

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Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche con Diretta Gol. Due le italiane in campo, un derby italiano, alle 21.00 Roma-Bologna. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In Europa League, alle 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, da non perdere il derby italiano tra Roma e Bologna. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi; inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo di Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Come un'ossessione", la copertina di Europa League

La copertina che apre gli studi di Europa League e Conference League è sulle note di "Ossessione" (Island Records), il brano di Samurai Jay portato alla 76^ edizione del Festival di Sanremo 2026 e ora già disco d'oro. Il tema centrale del brano è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’ossessione positiva che è al centro della sua vita come cantautore e musicista.

Europa League, il ritorno degli ottavi su Sky e NOW

Mercoledì 18 marzo

  • alle 16.30: BRAGA-FERENCVÁROS su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Elia Faggion

Giovedì 19 marzo

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
  • alle 18.45: MIDTJYLLAND-NOTTINGHAM FOREST su Sky Sport 257. Telecronaca Andrea Menon, commento Nicolò Ramella
  • alle 18.45: OLYMPIQUE LIONE-CELTA VIGO su Sky Sport 258. Telecronaca Biagio Marco Liccardo, Diretta Gol Paolo Redi
  • alle 18.45: FRIBURGO-GENK su Sky Sport 259. Telecronaca Matteo Occhiuto, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • alle 21.00: ROMA-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi; inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: ASTON VILLA-LILLE su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: PORTO-STOCCARDA su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 21.00: BETIS SIVIGLIA-PANATHINAIKOS su Sky Sport 256. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Antonio Nucera

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi, Alessandro Florenzi e Vittoria Orlando
  • alle 23.30: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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