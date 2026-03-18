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Roma-Bologna, Gasperini in conferenza stampa LIVE

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Vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League, in casa Roma. Dopo l'1-1 dell'andata, domani alle 21 (in diretta su Sky) i giallorossi ospitano il Bologna nel secondo atto del "derby italiano". Gian Piero Gasperini presenta la sfida in conferenza stampa: qui le sue parole in diretta

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Tutto pronto a Trigoria. Tra poco l'inizio della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Wesley.

Il momento della Roma

La squadra di Gasperini non ha ancora vinto nel mese di marzo. Dopo il 3-3 contro la Juventus, per i giallorossi sono arrivate due sconfitte consecutive in campionato (entrambe per 2-1 contro Genoa e Como), oltre al pareggio di Europa League contro il Bologna.

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La Roma viene dalla sconfitta in campionato contro il Como per 2-1. Nel video gli highlights della sfida

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Il tabellone dell'Europa League

Per Roma-Bologna in palio un posto nei quarti di finale contro Lille o Aston Villa.

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Dove vedere Roma-Bologna

La sfida dell'Olimpico, in programma per giovedì 19 marzo alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW.

Gasperini in conferenza dalle 13.30

Dopo l'1-1 dell'andata, la Roma ospita il Bologna nel ritorno degli ottavi di Europa League: calcio d'inizio domani alle 21, con diretta su Sky. Oggi invece, a partire dalle 13.30, è in programma la conferenza stampa di Gasperini: l'allenatore risponderà alle domande dei giornalisti; con lui ci sarà Wesley

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