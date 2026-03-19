Roma-Bologna, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streamingguida tv
Ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma impegnata oggi contro il Bologna alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. Inoltre, approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano
Dove vedere Roma-Bologna in tv
Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Roma-Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. Inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo del derby italiano Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
I numeri di Roma e Bologna
La Roma potrebbe passare il turno contro un'avversaria italiana per la seconda volta in una competizione europea, dopo che ci è riuscita però proprio nell'ultimo turno a eliminazione diretta disputato contro una formazione italiana, il Milan, nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 tra andata e ritorno). Il Bologna, dall'altra parte, ha superato il turno nell'unico precedente incrocio in campo europeo contro un'altra formazione italiana, nella semifinale della Coppa Intertoto nel 1998 contro la Sampdoria (3-2 in aggregato). La Roma ha perso soltanto una delle sue cinque partite di Europa League contro avversarie italiane (2V, 2N), vincendo la più recente in casa contro il Milan nei quarti di finale del 2023-24. La Roma ha segnato almeno un gol in 37 delle ultime 38 partite casalinghe contro il Bologna in tutte le competizioni. L’unica eccezione è rappresentata da uno 0-0 in Serie A nel maggio 2022. Il Bologna ha vinto due delle sue ultime tre trasferte contro la Roma in tutte le competizioni, ma ha perso 1-0 alla prima giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Olimpico. La Roma ha pareggiato le sue ultime due partite di Europa League e non impatta più gare di fila in una grande competizione europea dalla UEFA Champions League 2000-01 (cinque di fila); in caso di parità al termine della gara di ritorno, i giallorossi si presenterebbero con solo una vittoria nelle ultime cinque occasioni in cui il match è andato ai calci di rigore in Europa (4P).
Il Bologna è rimasto imbattuto in ognuna delle sue ultime 10 partite nelle maggiori competizioni europee (6V, 4N), la sua serie più lunga in assoluto, superando quella di nove partite tra il 1964 e il 1967.