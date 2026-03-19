Ritorno degli ottavi di finale di Europa League con la Roma impegnata oggi contro il Bologna alle 21. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e 21 su Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. Inoltre, approfondimento pre e postpartita con lo Studio Europa League che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano

Dove vedere Roma-Bologna in tv

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Roma-Bologna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. Inviati Gianluca Di Marzio, Paolo Assogna e Marco Nosotti; Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano. In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo del derby italiano Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Raków Częstochowa. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.