Il calendario delle partite di Europa League

Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile l’andata dei quarti di Europa League su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: giovedì alle 21.00 Bologna-Aston Villa. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile l’andata dei quarti di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, Sky Sport Max e Sky Sport 251. Giovedì alle 21 appuntamento con il Bologna di Vincenzo Italiano, che sfiderà allo stadio Renato Dall’Ara gli inglesi dell’Aston Villa, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

La copertina di Europa League sulle note di Achille Lauro La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Achille Lauro, "In viaggio verso il Paradiso" ( Warner Music Italy). Si tratta di una ballad intensa che mette al centro una promessa d’amore assoluta – esserci, proteggersi, farsi rifugio. Il brano, presentato per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour nei palazzetti attualmente in corso, è diventato immediatamente uno dei momenti più intensi dello show. Il cantante ha inoltre annunciato le date del suo primo grande tour negli stadi "Per sempre noi" in programma nel 2027.