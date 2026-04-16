Italiano: "Oltre le attese, percorso positivo"

L'allenatore del Bologna analizza il match di Birmingham perso con l'Aston Villa e dà un giudizio sul percorso in Europa: "C'è una differenza individuale forte, loro sono una squadra da Champions, abbiamo sporcato la qualificazione all'andata ma il percorso è più che dignitoso, abbiamo raggiunto i quarti e l'obiettivo era superare il girone. Ora testa al campionato e vediamo quanti punti possiamo fare in sei partite"

Certamente rammaricato per la sconfitta e l'eliminazione ma molto consapevole della differenza di valori in campo. Vincenzo Italiano commenta così la sconfitta di Birmingham che fa il paio con quella di Bologna nella gara d'andata contro l'Aston Villa: "Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso con i terzini a piedi invertiti per giocare dentro ma il problema è che loro a ogni tiro ti fanno gol, la qualificazione l'abbiamo sporcata all'andata , è una gara che ci dà tanti insegnamenti -dice - L'Aston Villa è una squadra da Champions League, troppe disattenzioni o troppi errori determinano questa differenza, forse non c'è tutto questo divario ma loro hanno dimostrato di essere più forti". Tatticamente si poteva fare di più? " Qui c'è una differenza individuale forte che si può colmare solo tirando fuori grandi prestazioni e sperare che gli altri non siano al massimo, si può provare qualsiasi cosa a livello tattico ma non è quella la differenza".

"Il nostro percorso resta più che positivo"

Adesso ci si rituffa in campionato con la sfida alla Juve: " La squadra ormai è abituata a giocare tutte queste partite, sappiamo che può capitare di perdere e quindi sappiamo che dobbiamo preparare una gara con una squadra top come la Juve, abbiamo sei partite e dobbiamo continuare a lavorare. Quanto a questa gara loro hanno approcciato in maniera feroce e non ci hanno consentito di provarci". Rispetto al percorso europeo: "Abbiamo raggiunto i quarti di finale, l'obiettivo era superare il girone, dunque il cammino è più che dignitoso, siamo andati oltre le aspettative. Poi ti lascia l'amaro in bocca perché non puoi affrontare queste squadre regalando troppo. Poi tra lo scorso anno e questo, il percorso è più che positivo". Ora il rush finale della stagione: "In campionato abbiamo sempre avuto la capacità di reagire nei momenti negativi, ora siamo in una fase positiva, ci sono sei partite e vediamo quanti punti possiamo aggiungere alla nostra classifica".