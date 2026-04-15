Dopo la sconfitta in casa per 1-3, il Bologna proverà la rimonta contro l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di Europa League, match in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW giovedì 16 aprile alle 21. Italiano ha presentato così la sfida a Sky: "Cercheremo in tutti i modi di cambiare una qualificazione che sembra scontata: il doppio svantaggio è pesante, tocca a noi fare una partita coraggiosa rischiando qualcosina, il calcio è strano e può capitare qualsiasi cosa" EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Come arriva il Bologna a questa partita? "Ormai conosciamo bene questo stadio, avete visto tutti di che caratura sono i nostri avversari, con un pubblico che spinge, è veramente un clima bellissimo. E ce la giocheremo, vediamo se riusciamo a creare qualche difficoltà all'Aston Villa, per non fargli passare una serata tranquilla e serena. Cercheremo in tutti i modi di provare a cambiare una partita che sembra ormai scontata e dall'esito già deciso"

Emery ha ripetuto ai suoi ragazzi 'attack, attack, attack'. L'Aston Villa attacca sempre, ma con giudizio, rispettando anche il blocco medio-basso che hanno tenuto. Che partita ci possiamo aspettare? "Nella partita di andata credo che noi avessimo azzeccato il loro atteggiamento, l'Aston Villa è una squadra che nel doppio confronto cerca soprattutto fuori casa di amministrare, vuole portare a casa un punteggio importante, per poi giocarsi tutto in questo stadio. Purtroppo noi abbiamo commesso degli errori, loro ne hanno approfittato e questo doppio svantaggio chiaramente è pesante. Adesso non so invece qui come la interpreteranno. Con questo doppio vantaggio non si può capire quello che andranno a fare. Tocca a noi cercare di fare una partita coraggiosa, cercando anche di rischiare qualcosina, perché il calcio è strano, può capitare qualsiasi cosa, basta vedere le partite in Champions, le partite in Europa, sono sempre partite dove può accadere di tutto e dobbiamo forse cercare questi episodi che possono farla girare dalla nostra parte, e vediamo come va... Se dovessimo essere bravi a fare qualche giocata importante o a forzare qualche episodio, potremo complicare questa gara ai nostri avversari. Ravaglia? Partirà dall'inizio".

Avere coraggio vuol dire anche provare a giocare con quattro giocatori offensivi in corso d'opera o fin dall'inizio? "No, non penso sia quella la chiave sinceramente per fare tanti gol in questo stadio. Credo che ormai qualsiasi giocatore vada in campo, anche con caratteristiche diverse, può fare quei movimenti che facciamo in avanti, a prescindere che sia un giocatore con caratteristiche da centrocampista o uno con caratteristiche più da attaccante, nell'ultimo periodo abbiamo trovato questo equilibrio. Io quando parlo di coraggio intendo che dobbiamo attaccare quella profondità che loro ti concedono, attaccare i corridoi, riempire l'area di rigore. Quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di muoverci per tenerla il più possibile, per avere noi il pallino e non loro, perché qui sono pericolosissimi, dobbiamo cercare di spostare l'inerzia della partita dalla parte nostra. Ma ripeto, ci vuole veramente una partita dove tutti dobbiamo tirar fuori qualcosa di straordinario, qualità all'inverosimile, attenzione massima, sperando di concedere il meno possibile come abbiamo fatto all'andata, nelle palle inattive sono pericolosissimi, abbiamo concesso veramente una punizione centrale e due corner e sono stati pericolosi, quindi dobbiamo cercare di limitare queste situazioni su palla da fermo con un avversario che è bravo in questo fondamentale" rivedi l'andata Bologna-Aston Villa 1-3: gol e highlights

Nella storia recente del tuo Bologna, questa partita ha un significato particolare o sarebbe riduttivo vedere tutto qui dentro? "No, è molto riduttivo vedere tutto qui dentro, anzi. Mi dispiacerebbe analizzare due annate così belle in una partita dove non abbiamo i favori del pronostico, giochiamo contro una squadra forte, giochiamo contro quella squadra che all'inizio di questa competizione tutti davano per vincente, noi abbiamo avuto la sfortuna di trovarla alla prima partita del girone di qualificazione e adesso nei quarti. Quindi per me il fatto che all'andata e in tutte le partite li abbiamo messi in difficoltà è già davvero motivo di grande soddisfazione e ripeto, ci sono ancora questi 90 minuti, dobbiamo cercare di essere bravi per metterli in difficoltà, per provare a complicare una partita che sembra già finita, vediamo se siamo bravi a farlo".