Il calendario delle partite di Europa League

Europa League, il calendario e gli orari delle partite dei quarti di finaleguida tv
Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale di Europa League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 in campo il Bologna a casa dell’Aston Villa. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con l’Europa League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport 251. Giovedì alle 21.00 appuntamento in Europa League con il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato fuori casa contro l’Aston Villa di Unai Emery, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
La copertina di Europa League sulle note di "Here"
La copertina che aprirà gli studi di Europa e Conference League è sulle note del singolo di Mumford&Sons, "Here". Il brano vede la collaborazione del cantautore statunitense vincitore di 12 premi Grammy Chris Stapleton ed è la prima traccia del nuovo album "Prizefighter" che ha debuttato al numero 1 della classifica di vendita nel Regno Unito.
Europa League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 16 aprile
- alle 18.45: CELTA VIGO-FRIBURGO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Botti
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
- alle 21.00: ASTON VILLA-BOLOGNA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi. inviati Gianluigi Bagnulo e Marco Nosotti, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-PORTO su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Nicolò Ramella, Diretta Gol Filippo Benincampi
- alle 21.00: BETIS SIVIGLIA-BRAGA su Sky Sport 255. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Antonio Nucera
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta