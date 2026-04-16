Dove vedere Aston Villa-Bologna

Oggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Aston Villa-Bologna per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarrravano, commento Giancarlo Marocchi; inviati Marco Nosotti e Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Daniele Barone. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con lo Studio Europa e Conference League , il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa , il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Inoltre, alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport 251.

I numeri di Aston Villa e Bologna

L'Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata in cinque partite casalinghe consecutive contro club italiani nelle maggiori competizioni europee – l'ultimo giocatore a segnare al Villa Park per una squadra italiana è stato Zbigniew Boniek nella vittoria per 2-1 della Juventus in Coppa dei Campioni nel marzo 1983. Da quando ha battuto il West Brom per 3-1 al The Hawthorns nel marzo 1967, il Bologna ha perso le successive cinque trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni europee: in particolare, i rossoblù hanno perso contro il Leeds (1967, Coppa delle Fiere), il Fulham (2002, Coppa Intertoto), il Liverpool (2024, UEFA Champions League) e due volte contro l'Aston Villa (2024, Champions League e 2025, Europa League). L'Aston Villa ha vinto 15 delle sue ultime 17 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N 1P). Il Bologna ha vinto tutte le cinque le partite in trasferta in Europa League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa dello scorso settembre. L'Aston Villa ha vinto 10 delle sue prime 11 partite di Europa League in questa stagione (1P), eguagliando il Chelsea e il Villareal che ci erano già riuscite rispettivamente nel 2018-19 e 2020-21; entrambe hanno poi vinto il torneo nelle rispettive edizioni. La sconfitta 3-1 nel match di andata contro l'Aston Villa ha messo fine alla striscia di partite senza sconfitte più lunga per il Bologna in una delle principali competizioni europee (11 - 7V, 4N). Perdendo 3-1 il match di andata contro l'Aston Villa, il Bologna ha perso la sua seconda partita consecutiva in Europa League in cui ha subito tre gol – solo una delle 67 squadre che hanno perso la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione con 2 o più gol di scarto in casa è riuscita a qualificarsi: il Siviglia negli ottavi di finale del 2013-14 quando eliminò il Real Betis (0-2 in casa, 2-0 in trasferta, 4-3 ai rigori).