Italiano: "Sempre in gara, ma troppi errori"

L'allenatore del Bologna analizza la sconfitta del Dall'Ara ma mette in evidenza anche la prestazione della sua squadra: "Siamo rimasti in gara sempre, ciò che non dovevamo fare era concedere il terzo gol perché le partite sono strane e basta un episodio. Al ritorno faremo ciò che dobbiamo ma bisogna evitare gli errori perché squadre di così alto livello ti castigano"

C'è rammarico nelle parole di Vincenzo Italiano al termine del match perso contro l'Aston Villa in casa per 3-1, ma anche la consapevolezza che il risultato è severo per quanto visto in campo e che la prestazione è stata positiva al netto degli errori che sono costati i tre gol. "Siamo rimasti tutta la gara in partita perché abbiamo riportato in campo ciò che ci aspettavamo - dice - Ci siamo comportati bene cercando di non subire la palla profonda, se commetti errori con loro vieni castigato, credo che la partita sia stata fatta bene, abbiamo messo in difficoltà una squadra di alto livello" . Ed ancora: "Secondo me loro vinceranno questa competizione, hanno sfruttato al massimo ciò che gli abbiamo concesso".

"Faremo ciò che dobbiamo, nelle partite basta un episodio"

Un Bologna che, rispetto a quanto mostra di solito, talvolta ha atteso l'Aston Villa: "Abbiamo provato ad alternare la pressione perché loro muovono tanti giocatori e il rischio era di lasciare campo aperto, abbiamo fatto quasi tutto nella maniera giusta ma commettiamo troppo errori, non riusciamo mai a essere dal 1’ al 90’ completi, il terzo gol non era da prendere - spiega ancora - Ci sono momenti cruciali che indirizzano la partita ma a me i ragazzi sono piaciuti, andremo da loro a fare ciò che dobbiamo". Dunque, nessuna resa: "Le partite sono strane e può succedere di tutto, basta un episodio. Potevamo evitare il terzo gol per questo motivo. Cercheremo di fare una bella partita pensando che si può fare. Queste sono gare in cui non devi essere superficiale, nel regalare un corner o tentare una giocata pericolosa, purtroppo lo abbiamo fatto. Quest’anno non riusciamo ad avere periodi lunghi dove non commettiamo errori".