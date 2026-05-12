il protagonista
L'Aston Villa nel giardino di Emery
L’Aston Villa è tornato a vivere notti europee che sembravano appartenere al passato. In meno di quattro anni Unai Emery ha trasformato una squadra smarrita in una finalista di Europa League, imponendo un calcio fatto di intensità, sacrificio e ossessione per i dettagli. E a Birmingham ormai lo amano quasi come Ozzy Osbourne...
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